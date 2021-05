Le prince Harry et Meghan Markle annoncent le centre de secours Covid-19 à Mumbai pour marquer leur anniversaire de mariage

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils ouvriraient un centre de secours covid à Mumbai pour lutter contre la deuxième vague meurtrière de l’Inde, afin de se concentrer sur les besoins à long terme des communautés locales. Le couple a annoncé son troisième anniversaire de mariage, le 19 mai, et a déclaré que la Fondation Archewell prévoyait de construire un centre de secours communautaire en collaboration avec World Central Kitchen (WCK) à Mumbai.

«À l’appui de l’Inde, la Fondation Archewell et World Central Kitchen se concentrent sur les besoins à long terme des communautés locales», a déclaration lis.

Il a ajouté: «À l’heure actuelle, les cas de COVID-19 augmentent dans tout le pays de l’Inde. Mardi, le nombre total de cas de virus en Inde a dépassé 25 millions, avec 260 000 nouveaux cas et 4 329 décès signalés au cours des dernières 24 heures. Des centaines de milliers de vies ont été perdues, des millions ont été infectées et on craint généralement que la crise soit encore pire que ce qui a été rapporté. «

Ce centre de secours communautaire sera le troisième des quatre centres que l’organisation s’est engagée à créer dans certaines régions du monde touchées par des catastrophes naturelles. Les deux autres centres se trouvent dans le Commonwealth de la Dominique et à Porto Rico.

Le centre sera basé à Mumbai, car la ville abrite une entreprise sociale appelée Myna Mahila, une communauté qui se concentre sur la santé et les opportunités des femmes et qui bénéficie du soutien de l’ancienne duchesse de Sussex depuis longtemps.

«Le but de ces centres est de fournir des secours et de la résilience (ainsi que la guérison et la force) pour les communautés dans lesquelles ils sont basés. Lors de crises futures, ces centres peuvent être rapidement activés en tant que cuisines d’intervention d’urgence – ou sites de vaccination – et, pendant les périodes plus calmes, ils peuvent servir de centres de distribution de nourriture, d’écoles, de cliniques ou d’espaces de rassemblement communautaire pour les familles », poursuit Archwell.

Alors que la deuxième vague de coronavirus ravage l’Inde, des entreprises sociales du monde entier se rassemblent pour nous aider. Dans une autre nouvelle, l’organisation internationale de secours humanitaire basée au Royaume-Uni, Khalsa Aid travaille sans relâche en Inde car elle fournit des services médicaux d’urgence gratuits aux patients atteints de coronavirus. Récemment, l’organisation a reçu un généreux don de l’auteur à succès international JK Rowling pour son travail de secours sur le covid-19.

Khalsa Aid a tweeté la nouvelle et a mentionné que le créateur de Harry Potter avait fait don d’une subvention à six chiffres à l’organisation pour renforcer son travail en Inde. Selon Sikh24, la subvention a été accordée dans le cadre du fonds de réponse Covid-19 de The Volant Charitable Trust, qui a également donné de l’argent en sept chiffres à des organisations caritatives internationales. Certains des organismes de bienfaisance qui ont reçu des dons de JK Rowling comprennent la Croix-Rouge britannique, le Disasters Emergency Committee, Centraide et Operation USA.

