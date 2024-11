Le prince Harry et Meghan Markle adoptent une nouvelle approche pour sauvegarder le mode de vie américain

Le prince Harry et Meghan Markle viennent de prendre les rênes de leur avenir, semble-t-il, et travaillent 24 heures sur 24 pour « avoir deux fois plus d’impact ».

L’ancienne correspondante royale de la BBC, Jennie Bond, a fait ces aveux lors de l’une de ses plus récentes interviews avec Nouvelles de GB.

Au cours de cette conversation, elle a évoqué la tentative apparente du couple d’avoir « deux fois plus d’impact » et a admis : « Je pense qu’Harry et Meghan montrent qu’ils peuvent poursuivre efficacement des intérêts séparés et, pourrait-on dire, avoir deux fois plus d’impact car ils peuvent couvrir beaucoup plus de terrain.

Par conséquent, « il me semble tout à fait judicieux que chacun d’entre eux capitalise sur ses atouts individuels – Harry se concentrant principalement sur le travail caritatif et les questions sociales, tandis que Meghan emprunte une voie plus commerciale. Cela doit certainement leur donner plus de matière à en parler pendant le dîner !

Elle a également ajouté : « Je pense qu’ils peuvent encore avoir un réel impact lorsqu’ils travaillent ensemble. »

« Par exemple, lorsqu’ils ont récemment rencontré des parents d’enfants qui se sont suicidés à cause de leur implication dans le dark web. Ils ont tous deux contribué à la discussion et à l’entretien.

Avant de conclure, elle a également ajouté : « Et ils font définitivement plus de bruit lorsqu’ils visitent ensemble des pays comme le Nigeria ou la Colombie. »