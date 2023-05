Le prince Harry et Meghan Markle auraient été impliqués dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique », impliquant des photographes paparazzis, selon le porte-parole du couple.

L’incident a eu lieu après que le couple ait assisté à une cérémonie de remise de prix à New York par la Fondation Mme pour les femmes où la duchesse de Sussex a été honorée pour son travail.

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department). »

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.