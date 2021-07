Le prince Harry et Meghan « furieuse » « répondront agressivement à Thomas Markle » après « le dernier clou dans le cercueil », selon un expert

Le PRINCE Harry et Meghan « furieuse » « répondront agressivement à Thomas Markle » après avoir menacé de les traduire en justice, a déclaré un expert aujourd’hui.

Le vœu explosif de papa Thomas de forcer sa fille et son gendre séparés à le laisser rencontrer ses petits-enfants pourrait être le « dernier clou dans le cercueil » de leur relation, a-t-on également affirmé.

Son vœu intervient alors qu’un commentateur royal, Jonathan Sacerdoti, a mis en garde contre un « fossé croissant entre les Sussex et la famille royale » après que Harry a annoncé que ses mémoires seraient publiées l’année prochaine.

L’ancien directeur de l’éclairage hollywoodien Thomas Markle n’a pas encore rencontré ses deux petits-enfants en raison de sa relation conflictuelle avec son ex-fille royale – qu’il n’a pas vue depuis avant son mariage en 2018 avec Harry, le duc de Sussex.

« Je demanderai aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche », a déclaré Markle, 77 ans, à Fox News depuis son domicile de Rosarito, au Mexique.

Mais ses revendications ne s’arrêtent pas là – ajoutant qu’il souhaite que sa petite-fille Lilibet soit baptisée.

« Je voudrais saisir cette occasion pour demander à Sa Majesté la Reine, la famille britannique, la famille royale, d’autoriser Lily à recevoir son baptême et son premier baptême à l’église de la Reine. »

Cependant, l’experte en relations Tina Wilson a déclaré à The Sun Online: « Les Sussex sont susceptibles de répondre de manière agressive avec des documents juridiques en retour, si et quand M. Markle dépose officiellement son dossier auprès du tribunal de Californie.

« Je suis sûr que Meghan est furieuse contre la dernière interview et les commentaires de son père.

« Et ils n’apprécieront pas qu’il mette le nez dedans et demande à la reine d’accepter Lily dans l’église par le biais des médias. »

L’expert a ajouté : « Faire connaître les petits-enfants aux yeux du public, c’est marcher sur un terrain sensible, même si ne pas voir ses petits-enfants doit faire très mal.

« Une chose que le père et la fille ont en commun, c’est que ni l’un ni l’autre ne sont doués pour laisser la poussière retomber, il est donc probable que ce ne soit pas le dernier drame que nous ayons entendu d’eux.

« Je crains pour leur relation; cela pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil pour toute forme de réconciliation. »

Wilson a ajouté: « Alors que les États-Unis sont connus pour leurs poursuites folles, cela ressemble plus à un appel à l’attention qu’à une demande légitime et et son plaidoyer public donne l’impression qu’il s’accroche à des pailles, mais reconfirme que leur relation est toujours dans une impasse.

« De manière typique, il est probable que Meghan et Harry donneront une réponse publique, plutôt que de décrocher le téléphone et de discuter – il en va de même de la vie des Sussex et de leur nouvelle célébrité américaine.

« En ajoutant de l’huile sur le feu après trois ans sans parler, des querelles publiques et l’affaire judiciaire largement médiatisée, où M. Markle a partagé une lettre personnelle de Meghan, ses derniers commentaires et plans ne vont pas aller en sa faveur. »

BATAILLES JURIDIQUES

La menace légale de Thomas Markle intervient après que Meghan et Harry se soient à plusieurs reprises portés devant les tribunaux ou menacés de poursuites judiciaires pour diverses réclamations.

Il y a deux mois, The Sun a rapporté que Meghan fera face à une autre audience devant le tribunal pour décider combien d’argent elle recevra dans sa bataille « tortueuse » pour la vie privée.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a remporté sa dispute sur la vie privée contre le Mail dimanche en février après avoir publié des extraits d’une lettre qu’elle a écrite à son père.

En juin 2021, le prince Harry a menacé d’intenter une action en justice contre la BBC pour avoir prétendu qu’il n’avait pas demandé à la reine de nommer sa petite fille Lilibet.

Et ce mois-ci, le projet de Harry et Meghan de déposer une marque Archewell a connu un revers aux mains d’avocats américains.

Le couple souhaite que leur organisation à but non lucratif Archewell Foundation et la série de podcasts Spotifty Archewell Audio soient protégées par le droit des sociétés en Amérique.

Mais leur offre n’a pas eu un résultat sans heurts, car le duc et la duchesse de Sussex ont été informés que leurs demandes devaient être clarifiées si elles devaient devenir une loi, a rapporté le Mail.

« LES ENFANTS NE SONT PAS DES PIONS »

En plus de menacer de s’engager dans une voie légale pour voir ses petits-enfants, Markle a également déclaré dans son interview explosive à Fox News que le fils du couple Archie, deux ans, et la fille nouveau-née Lilibet n’étaient pas des » pions « .

Markle a fustigé sa fille et son gendre: « Nous ne devrions pas punir [the Queen] pour le mauvais comportement de Meghan et Harry.

« Archie et Lily sont de jeunes enfants, ils ne font pas de politique, ce ne sont pas des pions, ils ne font pas partie du jeu.

« Et ce sont aussi des membres de la famille royale. Ils ont également droit aux mêmes droits que n’importe quel autre membre de la famille royale. »

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été approché par Fox News.

Les commentaires de Markle interviennent quelques jours après l’annonce choc selon laquelle Penguin Random House publiera les mémoires du prince Harry – ce qui aurait surpris la famille royale.

Le journaliste britannique et expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré au Sun Online : « La famille royale sera sans aucun doute inquiète à ce sujet.

« Jusqu’à présent, de nombreuses activités dans lesquelles Harry et Meghan ont été impliqués depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni ont nui à la réputation de la monarchie et renforcé la leur à la place.

« Ce mémoire est susceptible de faire la même chose. »

« La famille royale aura à cœur de se protéger.

« Bien qu’il y ait des relations personnelles et familiales à soigner, la monarchie elle-même est d’une importance constitutionnelle et nationale, donc ils y penseront à chaque décision qu’ils prendront. »

Thomas et Meghan Markle ne se sont pas parlé depuis environ trois ans depuis qu’il a avoué avoir mis en scène des photos de paparazzi avant le mariage des Sussex.

Il a admis avoir menti au prince Harry au sujet de la pose pour des photos de paparazzi qu’il a mises en scène dans le but d’améliorer son image.

Plus tôt cette année, il a affirmé qu’il s’était excusé « 100 fois » auprès de Harry et Meghan – mais affirme qu’ils ne lui parleront toujours pas.

