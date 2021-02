Le prince Harry et Meghan font don d’un nouveau toit au refuge pour femmes du Texas endommagé par la tempête

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont surpris dimanche le Genesis Women’s Shelter & Support à Dallas avec un don pour réparer le toit de son complexe de logements de transition et répondre à d’autres besoins urgents.

« Nous avons été informés que grâce aux actions de l’organisation à but non lucratif du duc et de la duchesse de Sussex, la Fondation Archewell, le prince Harry et Meghan feraient un don pour nous aider à nous remettre sur pied », a déclaré le PDG du refuge, Jan Langbein, dans un communiqué.

«Non seulement ce don répondra à nos besoins critiques, mais il braquera les projecteurs internationaux sur la violence contre les femmes et les enfants, faisant savoir aux survivants qu’ils ne sont pas seuls».

Genesis Women’s Shelter & Support est une bouée de sauvetage vitale pour les familles qui ont été victimes de violence domestique, offrant aux femmes en situation de violence une issue. Le toit de son logement de transition s’est effondré, les tuyaux ont éclaté et les meubles ont été détruits, selon Amy Norton, directrice principale du développement des fonds du refuge.