Le prince Harry et Meghan embauchent un directeur de Disney qui a travaillé avec David Beckham pour superviser des émissions Netflix de plusieurs millions de dollars

PRINCE Harry et Meghan Markle ont embauché un ancien cadre de Disney + pour superviser leurs émissions de plusieurs millions de dollars sur Netflix.

Chanel Pysnik, qui a précédemment travaillé sur un projet avec David Beckham, a rejoint Archewell Productions en tant que responsable de Unscripted.

Chanel Pysnik est responsable d’Unscripted chez Archewell productions

Harry et Meghan ont fondé Archewell l’année dernière Crédit : Getty

Elle supervisera les séries de non-fiction et les productions de films documentaires – et rapportera à Ben Browning, responsable du contenu d’Archewell.

Mme Pysnik a commencé à travailler pour la branche créative de l’association caritative Archewell – qui a été fondée par le duc et la duchesse de Sussex l’année dernière – en mai, selon Deadline.

Elle travaillait auparavant comme directrice du contenu international pour Disney+.

Elle a participé à des projets tels que la série « Save Our Squad » dirigée par David Beckham de Disney +.

Mme Pysnik, diplômée de l’Université de Princeton dans le New Jersey, a passé près de six ans à travailler chez CNN avant de rejoindre Disney.

RÔLE CLÉ

Sur sa page LinkedIn, l’employée nouvellement nommée d’Archewell dit qu’elle est « une responsable de contenu non-fiction expérimentée avec une expérience éprouvée dans la création de stratégies créatives au sein de sociétés de médias mondiales ».

Sa biographie ajoute: « Elle est compétente dans le développement et la production non scénarisés haut de gamme, la croissance de la marque et les séries et films en anglais et en langue locale.

« Chanel a travaillé pour les meilleurs réseaux de streaming, d’information et de diffusion ciblant un public américain et international dans le monde entier. »

Chez Archewell, elle est susceptible de jouer un rôle clé dans la production de ‘Heart of Invictus’ – la première série annoncée par Harry et Meghan.

Sur le site Web, il est décrit comme « une production en plusieurs épisodes qui mettra en lumière un groupe de concurrents extraordinaires des Invictus Games du monde entier en route vers les Invictus Games The Hague 2020 ».

Leur première série documentaire sera « Heart of Invictus » Crédit : Getty

L’événement devrait avoir lieu l’année prochaine après avoir été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Le duc de Sussex, cofondateur d’Archewell Productions et mécène fondateur de la Fondation Invictus Games, a déclaré à propos de la nouvelle série documentaire : « Depuis les tout premiers Jeux Invictus en 2014, nous savions que chaque concurrent apporterait sa contribution exceptionnelle. chemin vers une mosaïque de résilience, de détermination et de détermination.

« Cette série donnera aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents sur leur chemin vers les Pays-Bas l’année prochaine.

« En tant que première série d’Archewell Productions avec Netflix, en partenariat avec The Invictus Games Foundation, je ne pourrais pas être plus excité pour le voyage à venir ou plus fier de la communauté Invictus pour avoir continuellement inspiré la guérison mondiale, le potentiel humain et le service continu. »

Cela survient après que Fergie a fait un clin d’œil à l’interview explosive des Sussex avec Oprah lors d’un discours sur Good Morning America – ajoutant que Diana serait fière d’eux.

Elle a déclaré : « Il ne devrait y avoir aucun jugement sur la race, la croyance, la couleur ou toute autre dénomination.

« Je souhaite beaucoup de bonheur à Harry et Meghan. Je sais que Diana serait si fière de ses fils et de leurs femmes.

NINTCHDBPICT000653199548-7 Crédit : Getty