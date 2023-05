Le prince Harry et Meghan dans une «poursuite en voiture presque catastrophique» avec des paparazzi

Le prince Harry et Meghan Markle vivent une semaine traumatisante.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été impliqués dans une «poursuite en voiture presque catastrophique» impliquant des paparazzi à New York mardi soir, a déclaré le porte-parole du prince Harry.

Selon des rapports de CNN, le couple a été suivi par un « essaim » de paparazzi, mais heureusement, il n’y a pas eu d’accident de voiture. L’incident s’est produit après qu’Harry ait accompagné Meghan aux Women of Vision Awards, qui se sont déroulés dans la salle de bal Ziegfeld de la ville. Ils étaient également accompagnés de la mère de Meghan, Doria Ragland.

Un porte-parole du couple a déclaré: «Hier soir, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs. Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD. La déclaration a poursuivi en disant que le couple comprenait que si « être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque ».

Une source policière a déclaré CNN qu’il y avait un essaim de paparazzis qui suivaient Meghan et Harry dans des voitures, des motos et des scooters. Une équipe de protection du NYPD a suivi le couple dans une autre voiture, et ils ont dû faire quelques manœuvres évasives pour s’éloigner des paparazzis. Il y a eu beaucoup d’appels rapprochés – y compris de courts arrêts entre l’avant et l’arrière des voitures – mais il n’y a pas eu d’accident, selon la source.

Cette nouvelle survient alors qu’un homme soupçonné d’avoir harcelé le couple a été arrêté devant leur domicile en Californie tôt mardi matin. Selon des rapports de TMZKevin Garcia Valdovinos, 29 ans, aurait été vu « caché » devant le manoir de Montecito vers 2 heures du matin, puis accusé de harcèlement criminel après que la police se soit rendue sur les lieux.