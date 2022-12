Le prince Harry et Meghan dans le documentaire Netflix cherchent à contrôler leur histoire

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La tentative du prince Harry et de Meghan de prendre le contrôle du récit de leur rupture avec la maison de Windsor – et d’en tirer profit – suscite une forte émotion en Grande-Bretagne avant une docu-série sur les hauts et les bas très bien documentés du couple. À la fin d’une des bandes-annonces diffusées par Netflix, Meghan, duchesse de Sussex, regarde la caméra et demande : “N’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part ?”

Certains observateurs royaux ici pourraient dire non, pas vraiment.

Contrairement aux États-Unis, où le couple qui a quitté son emploi royal et s’est réfugié en Californie est considéré avec quelque peu de chaleur, les membres du public britannique voient les Sussex avec plus de mal, plus de méfiance.

Certains sont d’accord avec Harry et Meghan sur le fait que le palais n’était pas assez favorable, que les tabloïds étaient racistes.

Mais surtout en hiver où la flambée des loyers et des coûts de chauffage sont un sujet de conversation récurrent, les gens semblent réticents à exprimer beaucoup de sympathie à la famille royale rebelle – et n’acceptent pas leur argument selon lequel les contribuables devraient continuer à payer leurs factures de sécurité.

Cela ne signifie pas que les gens ne regarderont pas l’émission, que Netflix promeut, avec optimisme, comme un “événement mondial”.

Harry et Meghan ne sont pas pour la première fois à parler de leur relation.

Ce programme de six épisodes fait partie de leur accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix. Les trois premiers épisodes sortiront jeudi, les trois derniers le 15 décembre.

Tout cela dans la perspective de la publication prévue le mois prochain des mémoires de Harry, “Spare”, qui, promet-il, sera un récit “inflexible” de la vie royale.

Harry et Meghan affirment avoir cédé un certain contrôle éditorial dans la réalisation des docuseries. “Nous confions notre histoire à quelqu’un d’autre, et cela signifie qu’elle passera par son objectif”, a déclaré Meghan au magazine Variety.

Mais en plus de coopérer pour les interviews, le couple a accordé l’accès de manière sélective et a fourni une partie des séquences vidéo. Leur société de médias à but lucratif, Archewell, est répertoriée comme l’un des deux producteurs.

Netflix n’a pas répondu aux questions posées par le Washington Post pour savoir si le couple avait son mot à dire sur le scénario, le montage ou le montage final.

Les efforts de conservation d’images de la famille royale britannique ne sont certainement pas nouveaux. L’opération de relations publiques du palais était un influenceur établi bien avant Instagram. Et les deux parents de Harry, le roi Charles III et la princesse Diana, se sont assis pour des entretiens avec des journalistes sympathiques et ont coopéré sur des biographies.

Harry et Meghan viennent d’adopter de nouveaux moyens pour raconter leur histoire. Au début, il s’agissait de renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Mais, depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale et ont dû renoncer à leurs comptes Sussex Royal, ils se sont tournés vers les podcasts, parallèlement aux interviews télévisées, notamment avec Oprah Winfrey. Ils ont également poursuivi une série de poursuites contre des tabloïds britanniques.

De nombreux thèmes apparents des docuseries sont ceux qu’ils ont déjà touchés.

Dans un clip, Harry parle de la «douleur et de la souffrance» des femmes – y compris vraisemblablement sa femme et sa mère – qui se marient dans sa famille, c’est-à-dire la famille royale.

Les bandes-annonces montrent des photos inédites, y compris des images du couple dans des moments heureux, sautant en l’air, s’embrassant lors de leur mariage. Il y a aussi des moments beaucoup plus sombres où Meghan semble bouleversée.

Les bandes-annonces suggèrent que le harcèlement des médias et le sectarisme en ligne sont tous deux à blâmer.

“C’est une question de haine, c’est une question de race”, déclare Christopher Bouzy, dont la société de technologie a développé un outil pour suivre la haine sur Twitter.

Il a déclaré au Washington Post qu’il avait été interviewé pour le documentaire pendant deux heures en mars.

“D’après ce que je sais sur les campagnes ciblées, il est important que les gens comprennent ce que ce couple a vécu, il est important d’avoir leur version de l’histoire”, a-t-il déclaré.

Leur version de l’histoire implique également des membres de la maison de Windsor.

“Il y a une hiérarchie de la famille”, dit Harry à un moment donné. « Il y a des fuites, mais il y a aussi la plantation d’histoires. C’est un jeu sale.

Et si c’est un sale jeu, qui y joue ? Le frère aîné de Harry, William, héritier du trône ? Ou son père, le nouveau roi ?

S’il y a un dégel des relations entre Harry et Meghan, basés en Californie, et leurs proches en Grande-Bretagne, ce n’est pas affiché dans les bandes-annonces.

Le deuxième clip se termine avec Harry disant: «Personne ne connaît toute la vérité. Nous connaissons toute la vérité.

Dans l’ensemble, le matériel promotionnel véhicule “un sentiment incroyablement fort de victimisation”, a déclaré Valentine Low, auteur de “Courtiers : The Hidden Power Behind the Crown”.

“Il y a un débat raisonnable à avoir” pour savoir si l’institution royale a fait assez pour soutenir ceux qui s’y marient, a déclaré Low dans une interview avec The Post. “Mais [Harry] me perd quand il dit que personne ne connaît toute la vérité à part eux, ce qui implique qu’ils ont le monopole de la vérité. Qu’en est-il de ces femmes qui disent avoir été harcelées par Meghan ? Ils ont aussi une vérité.

L’année dernière, Buckingham Palace a annoncé une enquête sur des accusations d’intimidation par d’anciens membres du personnel du palais.

La revendication de vérité du documentaire a déjà été minée par des questions sur certaines des photos qu’il utilise. L’une montrant une banque de photographes semble provenir d’une première du film Harry Potter de 2011. Harry et Meghan se sont rencontrés en 2016 et se sont mariés deux ans plus tard.

La réaction des journalistes des tabloïds a été défensive – et dure.

Piers Morgan, chroniqueur du Sun et critique de longue date de Meghan dont la voix peut être entendue dans la bande-annonce, a écrit lundi: «Un autre jour, une autre bande-annonce nauséabonde et égoïste des renégats royaux Meghan et Harry pour leur prochain Netflix trash-a-thon de leur famille. »

Le grand public Times of London a publié mardi un titre en première page qui déclarait: “Le prince Harry et Meghan ont déclaré une guerre totale contre la famille royale.”

Dans le Spectator, le chroniqueur de potins anonyme du magazine conservateur a commencé sa prise des bandes-annonces par : « Vite, infirmière, passez le sac malade ! Le couple le plus réveillé de tout l’Occident est de retour.

Il poursuit: «Dans un extrait glorieux, Harry – cette incarnation de l’aristocratie anglaise – déplore comment« il y a une hiérarchie de la famille ». Dans la famille royale ? Qui savait!”

Alors que certains dénoncent Harry et Meghan pour avoir tenté de pousser leur propre récit dans le domaine public, il existe de nombreux précédents.

“Ils ont tous essayé de faire passer leurs histoires d’une manière ou d’une autre depuis 1969”, a déclaré Low, faisant référence aux Windsors.

C’était l’année où la BBC a diffusé le documentaire volant sur le mur, “Royal Family”. La reine Elizabeth II et le prince Philip avaient invité les caméras à montrer le côté privé et humain de la vie royale. Il y a des images de la reine achetant des glaces et de Charles fouettant de la vinaigrette, ainsi que du monarque discutant avec le président Nixon. Ce fut un énorme succès, vu par une audience mondiale de plus de 350 millions de personnes. Mais la famille royale n’a peut-être pas aimé le résultat final. Il n’a pas été diffusé depuis, apparemment à la demande de la famille.

Charles et Diana ont tous deux cherché à raconter leur version des choses après l’implosion de leur mariage de conte de fées

L’auteur Andrew Morton a reconnu (et publié les enregistrements) que la princesse était la principale source de sa biographie de 1992, “Diana : sa véritable histoire”, qui comprenait des détails sur la façon dont la liaison de Charles avait alimenté ses troubles alimentaires et ses tentatives de suicide. Diana a également fait des vagues dans son interview avec Martin Bashir de la BBC, en disant: “Nous étions trois dans ce mariage.”

Pour sa part, Charles a demandé l’aide du journaliste Jonathan Dimbleby, qui a publié une version beaucoup plus positive des événements dans “The Prince of Wales: A Biography” en 1994, accompagnée d’un documentaire d’accompagnement, dans lequel Charles admet qu’il a trompé sa femme, mais seulement après que le mariage se soit désintégré.