Le prince Harry et Meghan auraient acheté une nouvelle maison européenne après que King leur ait demandé de…

Le prince Harry et Meghan Markle auraient acheté une superbe maison de vacances pour maintenir leur présence en Europe. Selon un récent rapport du Daily Mail, les Sussex ont obtenu une propriété au Portugal quelques jours seulement après que le roi Charles leur a demandé de quitter Frogmore Cottage, qui leur avait été offert au moment de leur mariage royal. Cette décision fait suite à leur sortie du Royaume-Uni en 2020 après avoir décidé de se retirer de leurs fonctions royales et de repartir à zéro en Californie, aux États-Unis. DOSSIER – Le prince Harry et Meghan Markle arrivent au siège des Nations Unies, le 18 juillet 2022. (AP Photo/Seth Wenig, File)(AP)

La maison de vacances européenne de Harry et Meghan

Le 16 octobre, un média basé au Royaume-Uni a révélé qu’Harry et Meghan, qui résident actuellement dans leur manoir de Montecito en Californie, avaient rejoint la liste des membres de la famille royale, dont la cousine de Harry, la princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, possédant une propriété portugaise. Cet achat permet au couple de maintenir une présence en Europe, avec l’avantage supplémentaire d’un accès sans visa à l’espace Schengen, rendu possible par le programme portugais « Golden Visa ».

L’achat stratégique par les Sussex

Des rapports antérieurs ont fait état de la façon dont le couple avait été expulsé de leur chalet à Windsor par le roi Charles et s’était retrouvé sans domicile dans ce pays. Markle, qui s’est fiancée au prince Harry en 2017, prévoyait de demander la citoyenneté britannique. Kensington Palace avait confirmé qu’elle suivrait la procédure standard pour devenir citoyenne britannique, qui prend généralement plusieurs années.

Selon certaines informations, après qu’Harry et Meghan ont décidé de se retirer de leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis deux ans après leur mariage, Meghan a abandonné sa tentative de devenir citoyenne britannique. Depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni moins de deux ans après leur mariage, Meghan n’a jamais terminé le processus d’obtention de la citoyenneté. Aujourd’hui, après avoir renoncé à leur résidence officielle britannique, il semble que le couple cherchait à s’établir en Europe, éventuellement en utilisant le programme « Golden Visa » du Portugal.

Le cousin de Harry possède une luxueuse propriété au CostaTerra Golf and Ocean Club, situé en bord de mer à Melides, au sud de Lisbonne, selon le média. Jack, qui travaille dans le marketing et les ventes pour le développement, partage son temps entre le Portugal et Londres avec Eugénie et leurs deux enfants, August et Ernest.