Le prince Harry et Meghan achètent les droits cinématographiques du roman romantique de l’auteure canadienne Carley Fortune

Un auteur canadien affirme qu’une société de production appartenant au duc et à la duchesse de Sussex a acheté les droits d’écran de son roman romantique.

Carley Fortune a déclaré dans une publication Instagram qu’elle était ravie d’annoncer qu’elle faisait équipe avec Netflix et Archewell Productions, qui appartient au prince Harry et à sa femme Meghan, pour l’adaptation de son livre. Rencontrez-moi au lac.

Le livre parle d’un couple dans la trentaine qui part au hasard dans une aventure d’une journée qui change sa vie à Toronto, où Meghan vivait lorsqu’elle a rencontré Harry.

Fortune n’a pas dit si l’adaptation se présenterait sous la forme d’un film ou d’une série dans le post, mais a déclaré que l’histoire d’amour du livre lui tenait à cœur et qu’elle ne peut imaginer un partenariat plus parfait.

Elle dit que l’écriture du livre a été un énorme défi personnel, et le voir reconnu de cette manière est vraiment incroyable.

Bien que le roman soit une romance estivale, Fortune a déclaré lors d’une interview avec CBC Books en juillet que ses livres traitaient souvent de sujets difficiles.

« Rencontrez-moi au lac traite de la santé mentale, du chagrin et de la perte », a-t-elle déclaré. « Mais en fin de compte, je veux donner de l’espoir aux gens. Je veux que les gens aient l’impression d’avoir espionné une vraie relation et je veux donner aux gens une échappatoire. »

Le prochain chapitre18:20Carley Fortune, romancière canadienne à succès, plonge dans l’amour estival au bord du lac. Ryan B. Patrick interviewe l’auteur à succès Carley Fortune à propos de ses romans à succès, Meet Me At the Lake et Every Summer After, et de ce qui l’a inspirée à les écrire.

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020, ont déménagé aux États-Unis et, depuis lors, ils ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un accord de production Netflix et la Fondation Archewell à but non lucratif.

Leur accord Netflix comprenait les docu-séries en six parties Harry et Meghan, qui a été diffusé à l’automne et est devenu le meilleur premier documentaire du streamer à ce jour. La série animée pour enfants de Markle perle a été annulé par Netflix en 2022 à la suite de réductions de coûts.

Le couple avait précédemment signé un accord pluriannuel de 20 millions de dollars américains avec Spotify en 2020 pour produire des podcasts. L’arrangement s’est terminé en juin avec la sortie d’un podcast, une série d’interviews animée par Markle intitulée Archetypes.

Il a duré 12 épisodes à partir d’août 2022 avant que Spotify n’annonce qu’il ne renouvellerait pas le podcast pour une deuxième saison.