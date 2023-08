Le prince Harry et le roi Charles n’ont besoin de «rien de moins qu’un miracle» pour les pourparlers de paix, selon des experts: «Un long chemin»

Le prince Harry se rendra en Europe en septembre, mais les « pourparlers de paix » avec le roi Charles III n’ont pas lieu, ont déclaré des experts royaux à Fox News Digital.

D’ACCORD! Le magazine a initialement annoncé que le père et le fils se rencontreraient en privé le 17 septembre. La date est importante car elle coïncide avec la fin du voyage des Jeux Invictus du duc de Sussex à Düsseldorf et le retour du roi à Londres depuis Balmoral.

Meghan Markle devrait rejoindre son mari en Allemagne, a rapporté le magazine Glamour.

Cependant, des sources du Sussex ont démenti le rapport au New York Post.

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex, ainsi que du palais de Buckingham, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Plusieurs experts royaux ont déclaré à Fox News Digital qu’ils ne pensaient pas qu’un « sommet de la paix » se produisait entre le monarque et « la réserve ».

« La personne à qui j’en ai parlé, ils ont versé beaucoup de mépris là-dessus, et nous n’en sommes pas encore à ce stade de part et d’autre », a déclaré l’expert royal Duncan Larcombe.

Larcombe a déclaré qu’il ne faudrait « rien de moins qu’un miracle » pour que Harry, 38 ans, et Charles, 74 ans, se réunissent et réparent leur relation.

« Les sentiments entre le prince William et le prince Harry sont toujours si forts que je pense que le roi Charles réfléchirait longuement et sérieusement à aller derrière le dos de William et à essayer de faire la paix avec Harry », a-t-il expliqué. « Je ne pense tout simplement pas que ce moment soit encore venu. Je ne dis pas que ce ne sera jamais le cas. Mais je pense que nous sommes loin du compte. »

Larcombe a affirmé que chaque fois que la famille royale accepterait finalement de s’asseoir, la duchesse de Sussex ne ferait pas partie de la conversation. L’ancienne actrice américaine est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé Harry en 2018.

« Si … ils ont un sommet, cela ne se produira que sur la base du fait que c’est dans la plus stricte confidentialité et que les détails de cette conversation n’iraient jamais ailleurs », a expliqué Larcombe. « Je ne pense tout simplement pas qu’ils feraient confiance à Meghan. … Vous ne pouvez pas avoir une conversation complète et franche avec Harry et courir le risque qu’elle soit diffusée en Amérique peu de temps après. C’est une question de confiance. »

« La famille royale ne fait pas confiance à Meghan », a-t-il déclaré. « Et je pense qu’ils ont déjà une assez bonne raison de ne pas lui faire confiance à ce stade. »

En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membre de la famille royale, citant ce qu’il a décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils ont déménagé dans la riche ville côtière de Montecito, en Californie, cette année-là.

Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey, a lancé une série documentaire Netflix en six parties sur leur vie ensemble et Harry a publié ses mémoires les plus vendues, « Spare ».

Christopher Andersen, auteur de « Le roi » a déclaré qu’avec l’histoire des griefs du couple, le monarque est prudent. Il se concentre maintenant, a déclaré Andersen, sur l’avenir de la monarchie.

« Le roi est passé à autre chose », a déclaré Andersen. « Lui et la reine Camilla exploitent la popularité des membres de la famille royale en qui ils peuvent avoir le plus confiance – la princesse Anne, le prince Edward – mais surtout, le prince William et Kate Middleton – pour consolider l’image de la monarchie. »

« Le roi Charles n’a pas complètement radié Harry », a expliqué Andersen. « Je suis sûr que Charles accueillerait son fils prodigue de nouveau dans le giron dans les bonnes circonstances. Mais en pratique, Charles a de plus gros poissons à faire frire. Il doit tenir compte du fait qu’il n’a pas le même soutien de base que sa mère. , La reine Elizabeth II, avait. Ses sujets préféreraient avoir William et Kate comme roi et reine – et bientôt, pas dans des années. En attendant, le soutien à l’institution de la monarchie elle-même commence à s’effriter.

« En même temps, Harry ne montre aucun signe de capitulation non plus », a poursuivi Andersen. « Il s’est créé une vie entièrement nouvelle. Le roi n’accepterait de parler avec Harry que si Harry acceptait de garder leurs conversations privées. Il serait complètement hors de propos pour Harry d’accepter d’être muselé maintenant. Il a été assez clair. au cours des deux dernières années qu’il s’attache à faire connaître sa version de l’histoire, quelles qu’en soient les conséquences. »

Les tensions entre Harry et sa famille n’ont fait que s’aggraver après la publication de son livre en janvier.

Dans ce document, il a allégué que son père l’avait qualifié de « rechange ». Le révélateur est dominé par sa rivalité avec son frère aîné, héritier du trône, ainsi que par la mort en 1997 de leur mère, la princesse Diana. Le chapitre d’ouverture raconte comment l’ancien prince Charles a annoncé la nouvelle de l’accident mortel de sa mère mais n’a pas embrassé son fils en deuil.

Entre autres allégations, Harry a affirmé que lors d’une dispute en 2019, William, 41 ans, a qualifié Markle, 42 ans, de « difficile » et « grossier » avant de l’attraper par le col et de le renverser. Harry a subi des coupures et des ecchymoses après avoir atterri sur une gamelle pour chien. Harry a déclaré que Charles avait imploré les frères de se réconcilier, disant après les funérailles du prince Philip en 2021, « S’il vous plaît les garçons, ne faites pas de mes dernières années une misère. »

Harry a ajouté que lui et William avaient « supplié » leur père de ne pas épouser sa maîtresse de longue date Camilla Parker-Bowles, craignant qu’elle ne devienne une « méchante belle-mère ». Il a affirmé que Camilla, 76 ans, « m’a sacrifié sur son autel personnel de relations publiques ».

Le commentateur royal britannique Jonathan Sacerdoti a déclaré que si le roi espérait une réconciliation, les révélations du couple ont rendu difficile la confiance de la famille royale.

« Beaucoup d’entre nous comprennent à quel point il peut être difficile pour un père de gérer les tensions dans sa propre famille, en particulier avec son fils », a expliqué Sacerdoti. « Pour le roi, il y a eu peu ou pas d’interaction publique avec Harry depuis les allégations faites à travers les pages de son livre et de ses émissions de télévision. Dans les coulisses, le roi pourrait vouloir en parler, à la fois pour sa propre tranquillité d’esprit et Harry et aussi pour le bien de la famille royale et de la nation en général. »

« Des pourparlers de paix sont peut-être dans les cartes car on parle souvent de réconciliation », a déclaré le commentateur royal Ian Pelham Turner. « Cela ne me surprend pas que Meghan ne fasse pas partie d’une réunion en face à face à moins que certains détails n’aient déjà été négociés et que le roi Charles souhaite voir ses petits-enfants plus régulièrement en Grande-Bretagne.

« L’Écosse et Balmoral ont un effet calmant sur Charles, où il réfléchira à l’état de la monarchie. S’il est considéré comme le pacificateur public, cela pourrait… renforcer l’avenir [of the monarchy]en particulier avec … les communautés qui soutiennent toujours Meghan. [The duchess] a beaucoup de construction de ponts à faire, mais cela fonctionne dans les deux sens. Personnellement, j’aimerais voir une famille royale unie. »

Les membres de la famille royale de l’autre côté de l’étang ne sont pas les seuls à penser à leur avenir. Larcombe a déclaré que nous pouvons nous attendre à voir le duc et la duchesse de Sussex se concentrer sur des projets en solo pour réhabiliter leur marque à l’échelle mondiale.

« J’ai toujours dit que le déménagement de Harry en Californie n’était pas une rupture avec ce à quoi il essayait de s’échapper », a expliqué Larcombe. « Et Harry aspirait à avoir une vie normale. … Il y a des signes en ce moment [showing] Harry et Meghan vont dans des directions différentes en termes de carrière. Ils ne sont plus le duo qu’ils étaient. Harry poursuit ses intérêts et Meghan poursuit les siens. … Cela ne signifie pas que le mariage est en difficulté. Cela signifie simplement que la dynamique semble légèrement changer. »

« Cela pourrait être l’évolution de la marque », a-t-il poursuivi. « Harry et Meghan en double acte? Je pense que nous voyons des signes que ce n’est plus le cas. Même lorsque Meghan faisait son podcast, Harry était toujours en arrière-plan. … Cela semble se produire moins avec Harry annonçant le sien voyages, comme celui au Japon. »

Le duc et la duchesse de Sussex se retrouveront pour un nouveau projet. Leurs docu-séries, « Heart of Invictus », seront disponibles en streaming le 30 août sur Netflix. Le spectacle suivra les concurrents alors qu’ils se préparent pour les Jeux Invictus 2020. Le prince a fondé la compétition sportive pour les militaires et les vétérans malades et blessés en 2014.

Le roi devrait passer les prochaines semaines au château de Balmoral. Des sources royales ont affirmé que Charles passerait le 8 septembre, le premier anniversaire de la mort de sa mère, dans une « réflexion silencieuse ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.