Le prince Harry et l’ancienne équipe de Meghan Markle s’appellent le “Sussex Survivors Club”, selon un livre

D’anciens membres du personnel qui ont travaillé dans l’équipe du prince Harry et de Meghan Markle avant de démissionner en tant que membres de la famille royale en 2020 se sont appelés le “Sussex Survivors Club” en raison des difficultés à traiter avec eux, selon un extrait d’un nouveau livre.

La duchesse a également été qualifiée de “sociopathe narcissique” par son équipe derrière son dos, écrit la journaliste royale du Sunday Times Valentine Low dans son livre “In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown” qui sortira le mois prochain, citant des sources.

Dans un cas précis, Low écrit que le palais de Kensington était dans une “panique” après que Meghan ait brusquement quitté une réunion prévue de 15 minutes sur un marché aux Fidji en 2018 pour un projet d’aide aux femmes dirigé par le groupe ONU Femmes.

Le palais a d’abord déclaré que Meghan était partie après seulement huit minutes pour des raisons de sécurité, puis a affirmé que c’était à cause de “problèmes de gestion des foules”, mais il est apparu plus tard que Meghan ne voulait pas être associée à la marque ONU Femmes, selon Low.

“Je n’arrive pas à croire que j’ai été mise dans cette situation”, se serait plaint Meghan à un assistant avant de partir, encourageant un membre du personnel à la traiter de “folle” et la situation de “folle”.

La duchesse a été vue quelques instants plus tard dans une voiture en train de pleurer.

Low écrit que le palais devait assurer à Scotland Yard que Meghan bénéficiait d’une protection adéquate pendant le voyage à travers le Pacifique Sud après la publication d’informations selon lesquelles elle aurait été précipitée du marché.

L’auteur a noté qu’il n’était pas clair pourquoi Meghan ne voudrait pas être associée à ONU Femmes et ses avocats ont nié cette affirmation.

“C’est complètement faux”, ont déclaré des représentants de Meghan au Times l’année dernière. “La duchesse est une fervente partisane d’ONU Femmes et ne s’est jamais opposée à leur image de marque. La seule raison pour laquelle la duchesse a été évacuée de l’événement était due à des problèmes de sécurité. C’était une décision prise par son chef de la sécurité… [she] rencontré d’autres dirigeantes d’ONU Femmes plus tard dans la tournée du Pacifique Sud.”

Meghan a dit à Oprah l’année dernière qu’elle se sentait suicidaire dans les premières années de son mariage mais qu’elle n’était pas soutenue par le personnel du palais dans sa dépression, mais Low affirme que beaucoup de ceux qui travaillaient pour elle voulaient l’aider mais se sont vite sentis “même son plus les appels à l’aide sincères faisaient partie d’une stratégie délibérée » pour quitter la vie royale.

Ces membres du personnel ont estimé qu’elle voulait pouvoir dire “Regardez comment ils n’ont pas réussi à me soutenir”, écrit Low.

Dans un exemple, Meghan a dit à Oprah qu’elle était allée demander de l’aide au responsable des ressources humaines du palais, mais qu’elle avait été refoulée.

Low écrit: “C’était inévitable: les RH sont là pour traiter les problèmes des employés, pas les membres de la famille royale. Meghan aurait probablement su cela, alors que faisait-elle là-bas? Poser une piste de preuves serait la réponse cynique. “

Un ancien membre du personnel a affirmé à Low que Meghan voulait conduire le récit selon lequel elle était “rejetée” par le palais.

“Tout le monde savait que l’institution serait jugée sur son bonheur”, a déclaré le membre du personnel à Low. “L’erreur qu’ils ont commise était de penser qu’elle voulait être heureuse. Elle voulait être rejetée, car elle était obsédée par ce récit depuis le premier jour.”

Low écrit que certains membres du personnel pensent que l’ancienne actrice voulait quitter le palais pour pouvoir retourner aux États-Unis et recommencer à gagner de l’argent.

Depuis qu’il a quitté le Royaume-Uni et s’est installé en Californie, le couple a lancé la société de production Archewell, a signé un accord avec Netflix et plus récemment, Meghan a lancé son propre podcast populaire “Archetypes”.

Les membres du personnel allèguent qu’ils ont été “joués” par la duchesse et que personne ne savait quoi faire de son intimidation présumée. “Quand quelqu’un décide de ne pas être civil, il ne sait pas quoi faire”, a déclaré une source, selon Low. “Ils ont été écrasés par elle, puis écrasés par Harry.”

Il y avait une aversion mutuelle entre deux assistants principaux et Meghan et Harry, que la duchesse considérait comme “bureaucratiques”. Une source a affirmé qu’Harry “avait l’habitude de leur envoyer des e-mails horribles. Tellement grossier.”

Enfin, en janvier 2020, deux mois après le départ du couple pour des vacances au Canada, les membres du personnel ont déclaré qu’ils se sentaient “joués” par Meghan car presque aucun d’entre eux n’avait été informé que les deux avaient prévu de partir définitivement en novembre.

Low écrit que la nounou de Meghan ne savait même pas que les deux avaient quitté le pays jusqu’à ce qu’ils soient dans les airs.

“Peu avant la fin de l’année, Meghan a confié à un membre de son personnel que le couple ne reviendrait pas”, écrit Low. “Le reste de l’équipe ne l’a pas su jusqu’à ce qu’ils aient tenu une réunion au palais de Buckingham début janvier 2020. Ils ont eu du mal à accepter qu’ils se faisaient larguer comme ça. Certains d’entre eux étaient en larmes. ‘C’était un équipe très loyale », a déclaré l’un d’eux.”

Le couple est retourné au Royaume-Uni en juin pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, au cours duquel ils se sont surtout tenus à l’écart du reste de la famille royale. Ils sont revenus pour la dernière fois ce mois-ci pour plusieurs événements caritatifs, puis sont restés après la mort de la reine.

Harry et Meghan sont apparus à l’extérieur du château de Windsor avec le prince William et Kate Middleton, dans un spectacle d’unité deux jours après la mort de la reine.