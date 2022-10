Le prince Harry et Elton John poursuivent un grand groupe de médias britannique pour violation «grave» de la vie privée – National

Plusieurs personnalités de premier plan, dont le prince Harry du Royaume-Uni et le chanteur Elton John, poursuivent l’éditeur du journal britannique Daily Mail, alléguant des écoutes téléphoniques et d’autres atteintes majeures à la vie privée.

Elizabeth Hurley, Sadie Frost, la baronne Doreen Lawrence de Clarendon et le mari de John, David Furnish, figurent entre autres dans les poursuites contre Associated Newspapers, rapporte Reuters.

Selon Variety, qui obtenu les documents judiciairesil y a trois poursuites au total déposées devant la Haute Cour de Londres.

Lire la suite: Lire la suite Le roi Charles s’apprête à offrir au prince William et à Kate Middleton 2 autres maisons

Un communiqué du cabinet d’avocats Hamlins (qui représente le prince Harry et Frost), indique que ces “individus ont pris connaissance de preuves convaincantes et très pénibles qu’ils ont été les victimes d’activités criminelles odieuses et d’atteintes graves à la vie privée par Associated Newspapers.

L’histoire continue sous la publicité

Le procès prétend également que l’éditeur est responsable « d’avoir engagé des détectives privés pour placer secrètement des appareils d’écoute à l’intérieur des voitures et des maisons des gens », se faire passer pour des individus pour obtenir des informations médicales privées, y compris des centres de traitement et des hôpitaux privés, payer des policiers pour des informations sensibles, ainsi qu’utiliser des « moyens et manipulations illicites » pour accéder aux informations sur les antécédents de crédit, les transactions et les comptes bancaires.

“Ils se sont donc regroupés pour découvrir la vérité et tenir les journalistes responsables pleinement responsables, dont beaucoup occupent encore aujourd’hui des postes d’autorité et de pouvoir”, a déclaré Hamlins dans son communiqué.

















6:55

Un nouveau livre détaille les relations tumultueuses et les divisions au sein de la famille royale





Vidéo précédente



Vidéo suivante





L’éditeur, qui exploite plusieurs tabloïds et sites, dont le Daily Mail, The Mail on Sunday et le Mail Online, l’a déclaré à Al Jazeera “totalement et sans ambiguïté”. nie les allégations.

Histoires tendance Les conservateurs annulent l’enquête sur les balises misogynes sur la chaîne YouTube de Poilievre

La chaîne YouTube de Pierre Poilievre a inclus une balise misogyne cachée pour promouvoir des vidéos

“Nous réfutons totalement et sans ambiguïté ces calomnies absurdes, qui semblent n’être rien de plus qu’un tentative pré-planifiée et orchestrée de traîner les titres du Mail dans le scandale du piratage téléphonique concernant des articles datant de moins de 30 ans », a déclaré un porte-parole de l’éditeur.

L’histoire continue sous la publicité

“Ces allégations non fondées et hautement diffamatoires – basées sur aucune preuve crédible – semblent être simplement une partie de pêche par les demandeurs et leurs avocats, dont certains ont déjà intenté des poursuites ailleurs.

Lire la suite:

Ce n’est pas la première fois que le prince Harry intente une action en justice contre les publications d’Associated Newspapers.

Il poursuit actuellement le Mail on Sunday pour diffamation pour un article déclarant qu’il avait tenté de garder secrets les détails de son combat juridique pour rétablir sa protection policière, et l’année dernière, il a obtenu des dommages-intérêts du même journal pour avoir prétendu qu’il avait tourné le dos au Royal Marines.

Son épouse, Meghan Markle, a également remporté une affaire de confidentialité contre l’éditeur en décembre dernier pour avoir imprimé une lettre qu’elle avait écrite à son ancien père.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex assistent au Commonwealth Day Service 2020 à l’abbaye de Westminster le 9 mars à Londres, en Angleterre.

Karwai Tang/WireImage



Le duc et la duchesse de Sussex ont cité l’intrusion des médias comme un facteur majeur dans leur décision de se retirer de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale et de déménager aux États-Unis il y a deux ans. Ils ont précédemment déclaré qu’ils n’auraient “aucun engagement” avec le Daily Mail et plusieurs autres grands journaux britanniques.

L’histoire continue sous la publicité

D’autres personnes impliquées dans cette dernière action en justice ont également déjà intenté des poursuites contre de grands médias. Frost a reçu une indemnité de près de 400 000 $ CA en 2015 après qu’elle et sept autres célébrités ont poursuivi Mirror Group Newspapers pour avoir piraté des messages sur leurs téléphones.

Lire la suite:

Hurley, John et Furnish ont également réglé les plaintes de piratage téléphonique contre News Group Newspapers – éditeur de News of the World, aujourd’hui disparu – peu de temps avant le procès en 2019.

Un procès pénal de huit mois pour piratage informatique au News of the World en 2014 a abouti à la condamnation de l’ancien rédacteur en chef Andy Coulson, qui est ensuite allé travailler pour le premier ministre de l’époque, David Cameron, en tant que chef des communications.

— Avec des fichiers de Reuters