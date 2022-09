Le prince Harry et Camilla, autrefois proches, sont “lointains” au milieu d’un livre explosif qui devrait faire vibrer le palais: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il semble qu’Harry et Meghan soient repartis aux États-Unis sans s’assurer la réalité rêvée de régler leurs rôles au sein de la famille royale.

Comme vous vous en souviendrez, le duo est arrivé en fanfare de relations publiques lors d’une visite éclair au Royaume-Uni pour voir bon nombre de leurs œuvres caritatives préférées, et n’a pas vraiment eu assez de temps pour se rendre au château de Balmoral pour voir la famille élargie. Tel était leur emploi du temps chargé. Mais les choses, comme nous le savons, ont mal tourné. Et puis la disparition de notre merveilleux monarque a envahi le monde.

De nouvelles théories ont été avancées selon lesquelles on aurait demandé à Harry et Meghan si sa famille aimerait effectivement assister aux funérailles d’État. Quoi que les gens pensent de Thomas Markle et Doria Ragland, ils font partie de la famille royale britannique, liés par le mariage. Maintenant, c’est de la spéculation au plus haut niveau simplement parce que quand on y pense, pourquoi seraient-ils invités ?

Avouons-le, l’abbaye de Westminster aurait pu être remplie de personnes 10 fois plus avec tous les merveilleux présidents et personnalités que notre grand monarque a rencontrés au fil des ans. Mais maintenant, l’histoire raconte qu’ils ont tous les deux été invités.

S’adressant directement à une source fiable au palais, ils m’ont révélé : “Il est possible qu’une option ait été proposée au duc et à la duchesse, mais il n’y a pas eu d’invitation formelle. Et bien sûr, j’ai entendu dire que la duchesse avait sa mère qui s’occupait d’elle. deux jeunes enfants de retour à Los Angeles Quant à Thomas Markle, il n’est pas en état de voyager compte tenu de son récent problème de santé. [it] est un peu tiré par les cheveux, mais un excellent fourrage pour les tabloïds.”

Cela dit, il semble que Meghan ait une relation plutôt distante avec les membres de sa famille. Et bien sûr, certains pourraient penser qu’elle ne voulait pas que la reine se concentre sur elle.

Maintenant, qu’en est-il de l’offre de discuter et de rencontrer le nouveau roi Charles pour un sommet de style clair ? Naturellement, c’était ce que Meghan – et je crois que Harry – aurait aimé, mais le roi Charles a plutôt beaucoup à faire. Et bien sûr, quand on y pense maintenant, ce n’est pas le meilleur des cas.

Je dirais que les intentions de Meghan à ce sujet étaient bonnes à bien des égards, mais comme toujours avec elle, l’optique n’est pas géniale, et peut-être que l’interview de “The Cut” aurait pu traverser le tout nouveau roi. Il est également donné qu’Harry envisage toujours d’aller de l’avant avec ses mémoires. J’entends qu’il mettra en vedette un rôle principal pour sa belle-mère, Camilla. La proximité n’est plus ce qu’elle était. De plus, Camilla elle-même n’a pas eu le meilleur des temps ces derniers temps avec un orteil cassé et toutes les tâches exigeantes que le rôle de la reine consort apporte.

On dit que Harry et Camilla sont “distants”, et encore une fois, qui peut lui en vouloir alors qu’elle pourrait facilement lire des nouvelles plutôt désagréables via le livre ? Elle se demande cependant ce qu’elle a fait de mal. Avant le mariage, Harry et Camilla étaient très proches et entretenaient une amitié amusante et informelle dans laquelle il se confiait à elle. Cependant, une source m’a dit que maintenant, sans raison apparente, il semble qu’elle n’est plus la confidente qu’elle était autrefois avec Harry.

Maintenant, elle attend, comme beaucoup de gens, son sort tel qu’il apparaît dans le livre, qui devrait être une autre bombe pour la famille royale.