Le prince Harry et Andrew risquent d’être dépouillés de rôles clés alors que le roi Charles “prévoit un remaniement majeur de la famille royale”

Le PRINCE Harry et le duc d’York risquent d’être dépouillés de leurs rôles clés alors que le roi Charles prévoit un bouleversement majeur.

Le roi envisage de modifier la loi afin que les conseillers de l’État ne soient que des membres actifs de la famille royale, rapporte le Telegraph.

Le roi Charles veut modifier la loi actuelle afin que d’autres membres de la famille royale puissent se tenir à sa place, a-t-on rapporté Crédit : PA

On prétend que cette décision fait partie d’un remaniement plus large des devoirs des membres de la famille royale qui travaillent et ne travaillent pas Crédit : Splash

Actuellement, le conjoint d’un monarque et les quatre adultes qui sont les prochains à monter sur le trône peuvent être envoyés en mission officielle en tant que conseillers de l’État, conformément à la loi de 1937 sur la régence.

Cela inclut désormais le prince Harry, le prince Andrew et la princesse Beatrice qui ne sont pas des membres actifs de la famille royale.

Il est entendu que le roi souhaite modifier le classement actuel afin que d’autres puissent intervenir si le souverain est à l’étranger ou frappé d’incapacité.

Selon certaines informations, le comte de Wessex et la princesse royale pourraient prétendre à assumer le rôle en l’absence du roi.

On prétend que cette décision fait partie d’un remaniement plus large des devoirs des membres de la famille royale qui travaillent et qui ne travaillent pas.

On pense que le roi Charles veut prendre les mesures nécessaires pour faire modifier la loi dès qu’il le pourra.

Des ajustements à la législation devraient être promulgués par les chambres du Parlement.

Lorsque la reine Elizabeth régnait, les rôles étaient assumés par le prince de Galles, le duc de Cambridge, le duc de Sussex et le duc d’York.

Le Sun a contacté Buckingham Palace pour un commentaire.

Plus tôt dans la journée, Charles a tenu une audience avec Liz Truss avant une réception pour les dirigeants mondiaux.

Sa Majesté a été photographiée en train de rire avec le Premier ministre après lui avoir serré la main et lui avoir fait la révérence cet après-midi.

Il s’agit de la troisième audience de Mme Truss avec le roi depuis qu’il est devenu monarque au début du mois.

LES LEADERS MONDIAUX ARRIVENT À LONDRES

Le roi et la reine consort devraient également accueillir des dirigeants mondiaux et des invités officiels étrangers au palais lors d’un “événement officiel d’État” plus tard.

Et le Premier ministre rencontrera le Taoiseach irlandais Micheal Martin, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président polonais Andrzej Duda à Downing Street.

La Néo-zélandaise Jacinda Ardern a été la première à arriver pour l’événement mondial lundi, et des centaines d’autres sont attendues au cours du week-end.

Hier, le roi a remercié les secouristes d’avoir fourni un anneau d’acier pour les funérailles de sa mère.

Il a accueilli des officiers à la salle des opérations spéciales du Metropolitan Police Service à Londres avant ce qui a été décrit comme la plus grande opération de sécurité jamais menée par la Grande-Bretagne.

‘FEMME SOLITAIRE’

Lui et son fils, le prince William, ont également surpris les personnes en deuil attendant dans une file d’attente de cinq milles pour voir la reine allongée en état.

La foule a applaudi lorsque le monarque et son fils sont arrivés pour remercier les gens d’avoir attendu jusqu’à 26 heures pour rendre hommage à Sa Majesté à Westminster Hall.

À 20 heures ce soir, le pays observera une minute de silence en souvenir de la reine.

Les gens ont été invités à marquer l’occasion en privé à la maison, à leur porte ou dans la rue, ou lors d’événements et de veillées communautaires.

Cela viendra peu de temps après que la reine consort ait rendu un hommage télévisé à la défunte monarque, rappelant ses «merveilleux yeux bleus» et disant: «Je me souviendrai toujours de son sourire».

Camilla, dans des mots préenregistrés sur la BBC, parlera de la façon dont la reine Elizabeth II était une “femme solitaire” dans un monde dominé par les hommes.

Les dirigeants mondiaux se rendent au Royaume-Uni avant les funérailles de lundi, lorsque deux millions de personnes en deuil devraient descendre à Londres.

De nouveaux détails sont récemment apparus sur la façon dont Charles a appris que sa mère était en train de mourir lors d’un appel téléphonique avant que “tout ne se taise”, selon un commentateur royal.

Le nouveau monarque et la reine consort Camilla étaient à Dumfries House en Écosse lorsqu’un assistant a été entendu courir dans le couloir pour les trouver, a-t-on rapporté.

Camilla était sur le point d’enregistrer une interview avec la fille de l’ancien président américain George Bush lorsque Charles a reçu frénétiquement le téléphone, selon le correspondant royal en chef de Newsweek, Jack Royston.

On lui a dit que la santé de la reine était défaillante, ce qui a incité le couple à se précipiter à la dernière minute vers Balmoral.

Le commentateur royal Royston a déclaré à The Royal Beat de True Royalty TV : « Charles et Camilla étaient à Dumfries House.

“Camilla était en fait sur le point d’enregistrer une interview de Jenna Bush Hager, qui a dit avoir entendu des pas courir dans le couloir.”