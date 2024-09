Le prince Harry est tout sourire alors qu’il arrive pour les Wellchild Awards à Londres | Royale | Nouvelles

Les prix WellChild célèbrent les qualités inspirantes de certains jeunes gravement malades du pays et le dévouement de ceux qui les maintiennent en bonne santé et heureux, notamment les professionnels de la santé, des services sociaux et de l’éducation.

Harry met un point d’honneur à revenir au Royaume-Uni pour la cérémonie de remise des prix chaque année, car l’association caritative est l’un des parrainages qu’il a conservés après avoir quitté son poste de royal senior en 2020. Il est le patron de Wellchild depuis plus de 15 ans.

Le duc de Sussex, 40 ans, est arrivé à l’hôtel Royal Lancaster près de Hyde Park avant l’événement principal alors qu’il assiste à une réception pour rencontrer les gagnants des catégories et leurs familles avant la cérémonie de remise des prix.

Harry remettra le prix de l’enfant le plus inspirant (âgé de quatre à six ans) et prononcera un bref discours.

Il s’agit de la quatrième visite de Harry au Royaume-Uni cette année, alors qu’il continue d’être confronté à un long litige juridique concernant sa sécurité pendant son retour sur son sol.

La remise des prix d’aujourd’hui sera la 13e fois qu’Harry assistera à la cérémonie.

Plus tôt cette année, Harry a partagé une vidéo demandant des nominations pour les prix décernés ce soir et a déclaré : « Les prix WellChild sont notre chance de célébrer la force et l’esprit extraordinaires des jeunes souffrant de maladies complexes à travers le Royaume-Uni. »

Il a ajouté : « Cela nous permet de mettre en lumière la résilience et la positivité dont ils font preuve chaque jour et de reconnaître l’incroyable soutien des familles, des amis et des professionnels qui les entourent. »