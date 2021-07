Le prince Harry est-il toujours au Royaume-Uni et quand reviendra-t-il en Amérique ?

Le prince Harry a atterri à Londres le 25 juin pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de sa mère, la princesse Diana, le 1er juillet.

Mais où est-il maintenant et est-il toujours au Royaume-Uni ?

Meghan est restée aux États-Unis après avoir donné naissance à Lilibet le mois dernier Crédit : AP

Les frères réunis le 1er juillet pour le dévoilement d’une statue de leur mère, la princesse Diana Crédit : AFP

La voiture de Harry a été repérée sur la route d’Heathrow Crédit : Ian Whittaker

Harry est au Royaume-Uni depuis une semaine, ce qui inclut l’isolement pendant cinq jours à Frogmore Cottage avant le dévoilement officiel hier de la nouvelle statue de la princesse Diana au palais de Kensington.

Il a été récupéré sur le tarmac d’Heathrow et a ensuite rejoint son frère le prince William, qui ont été photographiés ensemble avant la cérémonie poignante.

C’était la première fois que des frères se voyaient face à face depuis les funérailles du prince Philip en avril – et le couple semblait être de bonne humeur tout en profitant de la compagnie de l’autre.

Ils se rendirent ensemble au Sunken Garden du palais de Kensington, avec Harry battant des mains d’anticipation alors qu’ils s’approchaient de la statue.

Ils ont été accueillis par Jamie Lowther-Pinkerton, leur ancien secrétaire particulier, qui est le parrain de Prince George.

Les deux tenaient le rideau vert drapé sur le mémorial et William a demandé « prêt? » avant de le synchroniser pour révéler l’œuvre touchante

La statue du sculpteur Ian Rank-Broadley montre Diana aux cheveux courts et coupés, qu’elle avait au cours de la dernière période de sa vie avant sa mort tragique à seulement 36 ans.

Harry a fait un rapide retour aux États-Unis Crédit : Ian Whittaker

Les frères photographiés juste avant la cérémonie au palais de Kensington Crédit : Getty

Le Sunken Garden a été choisi car c’est un endroit que Diana aimait et qui compte maintenant plus de 4 000 fleurs individuelles.

Les frères sont apparus proches jeudi après-midi dernier – suscitant l’espoir de millions de personnes que leur querelle soit désormais derrière eux.

Et il est apparu que Harry et William avaient mis de côté leurs différences pour honorer la princesse Diana et ont même partagé un verre de champagne après l’événement du 1er juillet qui a commémoré ce qui aurait été le 60e de la princesse. date d’anniversaire.

Mais à peine 20 minutes plus tard, Harry a été photographié en train de sortir du palais de Kensington dans un Range Rover.

Il est rentré à Los Angeles le même jour pour retrouver sa femme Meghan, 39 ans, et leurs enfants Archie et Lilibet.

Un fourgon de police a escorté le véhicule transportant le duc sur le tarmac d’Heathrow.

Et il est arrivé au Terminal 5 dans un VW MiniBus noirci, accompagné de deux agents de sécurité sur les sièges avant.

Meghan est restée aux États-Unis après avoir donné naissance à Lilibet le mois dernier.

Dans une déclaration conjointe publiée par la suite, les frères ont déclaré : « Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, changeant d’innombrables vies pour le mieux.

«Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit encore avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.