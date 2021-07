LE PRINCE Harry est « en concurrence » avec son frère et son père pour « être le meilleur royal et plus comme Diana », a déclaré un biographe royal.

Angela Levin a déclaré que le duc de Sussex avait désormais adopté une « manière très différente, une manière californienne » de mener la vie royale alors qu’il tentait de canaliser la conscience sociale de sa défunte mère.

Le biographe royal affirme que Harry est en concurrence avec son frère et son père pour ressembler davantage à Diana Crédit : PA

Mais elle prétend qu’il le fait au détriment des membres de sa famille les plus proches, car il en « a marre d’être épargné par l’héritier ».

Cela survient quelques jours seulement après que Harry et Wills se soient réunis pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip en avril pour le dévoilement de la statue dédiée à Diana à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Mais à peine 20 minutes plus tard, Harry a été photographié en train de sortir du palais de Kensington dans un Range Rover après avoir partagé un verre de champagne avec son ex-frère.

Il s’est précipité aux États-Unis pour retourner auprès de sa femme Meghan Markle, Archie et de sa fille nouveau-née Lilibet – un autre exemple des affirmations de Mme Levin selon lesquelles il « met William au deuxième rang ».

Les frères ont fait front commun lors du dévoilement de la statue de Diana Crédit : AFP

Elle a déclaré au Andrew Pierce Show : « Je pense que tout cela en établissant des lois fait partie de sa détermination à être un royal mais d’une manière très différente, une manière californienne, où il est la personne qui va continuer le travail de Diana plus que quiconque. .

« J’ai été assez choquée quand il a dit : ‘il y a une grande partie de Diana en moi et elle pensait que le monde serait changé par la jeunesse, et elle aimait la jeunesse, et Meghan et moi faisons exactement cela' », a-t-elle poursuivi.

« Je pensais, attendez, il fait le discours qui place William en deuxième position. »

Harry et William ont publié une déclaration commune après le dévoilement de la statue, se souvenant de son « amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier », mais sont toujours incapables d’appeler une trêve.

« Je suis ravie de voir qu’ils ont fait une déclaration commune courte et émouvante, mais il s’est passé tellement de choses », a poursuivi Mme Levin.

Harry pense qu’il est celui qui « continuera le travail de Diana plus que quiconque » Crédit : Getty – Contributeur

« Je pense que c’est parce qu’il en a marre d’être le remplaçant de l’héritier et qu’il veut être fort et puissant, alors il fait ces demandes, petites et pas si petites, et il va développer sa capacité à faire ce que je crains.

« Il est en compétition avec son frère et son père pour être le meilleur royal et plus comme Diana. »

Cependant, elle a admis qu’elle trouvait « très impressionnant » que les deux princes « se comportaient si impeccablement ».

Mme Levin pense qu’Harry en a marre d’être « épargné par l’héritier » Crédit : Getty

L’auteur a ajouté : « C’était un mérite pour leur mère parce qu’elle a essayé de les amener avec les meilleures manières, en particulier s’ils étaient regardés par le public, et je pense qu’ils ont très bien réussi. »

« Des milliers d’autres enfants faisaient partie de sa vie, mais ces deux-là étaient la clé de sa vie et elle disait toujours qu’elle les aimait à en mourir et les aimait énormément, et très démonstrative », a déclaré Mme Levin.

Le prince William et Harry rayonnaient tous les deux en révélant la statue tant attendue au monde entouré des proches de leur mère.

Le monument en bronze de Diane avec ses bras autour de deux enfants suivis d’un autre petit garçon est 1,25 fois plus grand.

Il est gravé des mots : « Ce sont les unités pour mesurer la valeur de cette femme en tant que femme quelle que soit sa naissance.

« Non quelle était sa station ? Mais avait-elle un cœur ? Comment a-t-elle joué son rôle divin ? »

Harry et William ont choisi certaines des fleurs préférées de Diana à planter près de la statue, notamment 100 myosotis, 200 roses, 300 tulipes et 500 plants de lavande.

Buckingham Palace a refusé de commenter les allégations.