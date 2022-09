Le prince Harry est apparu “traumatisé” aux funérailles de la reine Elizabeth II alors qu’il était assis derrière le roi Charles III

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lors des funérailles de feu la reine Elizabeth II lundi, un membre de la famille royale en particulier semblait submergé par l’émotion : le prince Harry.

“Harry avait juste l’air traumatisé”, a déclaré Shannon Felton Spence, une experte royale, à Fox News Digital.

Le petit-fils du défunt monarque était assis à côté de sa femme Meghan Markle lors des funérailles. Le couple était assis au deuxième rang directement derrière le roi Charles III et la reine consort Camilla.

Selon Spence, la disposition des sièges lors des funérailles était également très révélatrice concernant le duc et la duchesse de Sussex.

“Harry et Meghan m’ont vraiment surpris car cela signifie qu’ils seront sur toutes les photos”, a poursuivi Spence, notant leur placement directement derrière le nouveau roi. “Mais je suppose que cela a du sens puisqu’ils ont clairement fait l’arrangement par succession.”

Le nouveau roi a mené la procession dans l’abbaye de Westminster, suivi du reste de la famille royale.

Il a marché avec d’autres membres de la famille royale, dont sa sœur Anne, princesse royale, et ses frères, le prince Andrew, duc d’York et le prince Edward, comte de Wessex.

Ses enfants William, prince de Galles et le prince Harry, qui marchaient ensemble, ont également suivi le cercueil de leur grand-mère avec leur cousin Peter Phillips, le fils d’Anne.

Après des rapports contradictoires sur leur présence, Harry et Meghan n’ont finalement pas assisté à la réception de Buckingham Palace dimanche soir.

“Ils voulaient être là”, a déclaré Spence. “J’imagine que le poids de ce qu’ils ont abandonné lorsqu’ils ont démissionné de leur emploi, car les membres de la famille royale en activité sont très lourds ce week-end. N’oubliez pas qu’ils voulaient avoir les deux. Ils voulaient pouvoir capitaliser sur une marque célèbre et être” financièrement indépendants “. tout en servant toujours la Couronne. Et la reine a dit non. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Vous êtes dedans ou vous êtes sorti. Et c’est assez révélateur de leur stratégie au cours des deux dernières années. Ils fuient vers la presse pour essayer de forcer la question. Et la seule fois où je me souviens que cela a fonctionné, c’était avec la question de la capacité du prince Harry à porter l’uniforme à la veillée de samedi soir.

Harry et Meghan marié en 2018 et déménagé aux États-Unis en 2020 après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale. Cette décision controversée a conduit à une rupture continue avec William et sa femme Kate Middleton, et au sein de la grande famille royale.