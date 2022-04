Le prince Harry esquive apparemment la question sur le père disparu, le prince Charles, son frère, le prince William

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Prince-Harry Mercredi, il a parlé de sa vie de père, de ce que les Jeux Invictus signifient pour lui et de l’état actuel de ses relations avec les membres de la famille royale britannique.

Dans une interview préenregistrée diffusée mercredi, Harry s’est assis avec Hoda Kotb d’aujourd’hui car il est actuellement aux Pays-Bas avec sa femme Meghan Markle pour les Jeux Invictus, qu’il a fondés.

Dans la foulée de son premier voyage conjoint avec Meghan au Royaume-Uni natal de Harry pour rencontrer la reine Elizabeth, on lui a demandé si sa famille lui manquait, en particulier son père, le prince Charles, et son frère, le prince William.

« Pour moi, en ce moment, je suis ici pour me concentrer sur ces gars et ces familles », a répondu Harry, faisant plutôt référence aux familles des Jeux Invictus.

Il a déclaré que son objectif était de s’assurer que chaque famille vit « une expérience inoubliable ».

« C’est mon objectif ici », a poursuivi Harry avant de dire qu’il rentrerait chez lui avec ses « deux petites personnes » – son fils Archie et sa fille Lilibet – dont il a dit qu’il lui manquait « énormement ».

Rumeurs d’un prétendu royal querelle a été révélé en 2019, lorsque l’auteur royal Katie Nicholl a affirmé que depuis que Markle et Harry avaient annoncé leurs fiançailles en 2017, William s’inquiétait de plus en plus pour son frère et sa romance éclair avec l’actrice américaine.

Harry a évoqué des informations selon lesquelles il souhaitait retourner dans son pays natal en juin pour les célébrations du jubilé de platine de sa grand-mère, la reine Elizabeth, mais a brièvement cité les problèmes de sécurité persistants qui pourraient y faire obstacle.

« Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses en ce moment, des problèmes de sécurité et tout le reste, alors c’est ce que j’essaie de faire. J’essaie de rendre cela possible pour que mes enfants puissent la rencontrer, » Harry a partagé.

Samedi, la reine aura 96 ​​ans. Alors qu’Harry a plaisanté en disant que sa grand-mère pourrait « s’ennuyer de ses anniversaires », il a partagé ce qu’il pense être la meilleure chose à propos du monarque régnant.

« Son sens de l’humour et sa capacité à voir l’humour dans tant de choses différentes. Nous avons une relation vraiment spéciale. Nous parlons de choses dont elle ne peut parler avec personne d’autre », a déclaré la femme de 37 ans.

Le duc de Sussex a participé aux Jeux Invictus – la cinquième édition du célèbre événement sportif pour les anciens combattants blessés et malades. Harry a partagé qu’il se sent « incroyable » d’être de retour pour l’événement.

« C’est incroyable, mais à chaque Jeux auxquels je vais, j’entends la même chose de tant d’entre eux et c’est incroyable que nous ayons réussi à jouer un rôle dans leur rétablissement, mais cela me rend aussi incroyablement triste de savoir à quel point il est sombre. était pour eux. »

Harry a ensuite discuté de son propre parcours de santé mentale, dont il a été ouvert dans le passé. Il a parlé de l’importance de savoir gérer ses émotions.

« Pour tant de gens, c’est une question de gestion. Vous connaissez les choses qui vous déclenchent et vous essayez de rester à l’écart de cela. Tout ce que je sais, c’est qu’il y a une lumière au bout du tunnel pour absolument tout le monde », a-t-il partagé.

Cela fait deux ans que Harry et sa femme ont quitté leurs fonctions royales supérieures et ont quitté le Royaume-Uni pour l’Amérique du Nord. Le couple s’est depuis installé à Santa Barbara, en Californie, où ils vivent avec leurs deux enfants. Alors que Harry a loué la « communauté » de soutien autour du couple dans leur nouvelle « maison », il a admis qu’il n’était pas sûr qu’il soit possible pour quiconque d’être vraiment en paix à tout moment.

« Je ne sais pas combien de personnes se sentent vraiment en paix. Parfois, je me sens massivement en paix, mais avec tout ce qui se passe dans le monde…[I’m] essayer d’utiliser la plate-forme et l’influence pour essayer d’inciter les gens à essayer d’aider. Je pense que la plus grande préoccupation ou le plus gros problème avec lequel les gens se débattent quotidiennement et qui crée plus d’anxiété pour moi et pour eux est leur impuissance. En tant qu’êtres humains, nous sommes des gens compatissants, mais lorsque votre vie devient vraiment difficile, il peut être, pour certains, plus difficile de trouver la compassion pour les autres. Mais ce que j’ai appris au fil des ans, je trouve la guérison en aidant les autres et c’est ce sur quoi nous devrions vraiment nous concentrer. »

En ce qui concerne la façon dont il passe ses journées avec sa femme Meghan, Archie et Lilibet, Harry a expliqué à quoi ressemble un mercredi typique pour lui.

« Cela tourne autour des enfants autant qu’il est humainement possible. Tout ce travail à domicile n’est pas tout ce qu’il est censé être. C’est vraiment difficile parce que lorsque vos enfants et vous êtes au même endroit, il est vraiment difficile de séparer le travail d’eux. » parce qu’ils se chevauchent en quelque sorte », a expliqué Harry, ajoutant que son fils « interrompt mes appels zoom plus que n’importe qui d’autre ».

Pour en savoir plus sur son lien avec ses enfants, Harry a déclaré que son mantra était « d’essayer de faire du monde un endroit meilleur pour mes enfants ». « À quoi ça sert d’amener des enfants dans ce monde, n’est-ce pas ? C’est une responsabilité que je ressens en tant que parent et que vous ressentez probablement aussi. Je pense que nous ne pouvons pas tout réparer, vous le savez, mais ce que nous pouvons faire, c’est être là pour les uns des autres », a-t-il ajouté.

Harry a également confirmé qu’il parlait de sa mère, la princesse Diana, à ses enfants, dont il a dit qu’il était constamment dans ses pensées.

« Pour moi, c’est constant. Ça l’a été au cours des deux dernières années plus que jamais auparavant », a-t-il déclaré à propos de la présence de sa défunte mère dans sa vie.

« C’est presque comme si elle avait fait sa part avec mon frère et maintenant elle m’aide beaucoup à m’installer, c’est ce que je ressens. Il a ses enfants, j’ai mes enfants. Les circonstances sont évidemment différentes. Je sens sa présence dans presque tout ce que je fais maintenant, mais certainement plus au cours des deux dernières années que jamais auparavant. Elle veille sur nous.

Harry a conclu que bien que sa vie et son port d’attache soient assez différents de ce qu’ils étaient il y a quelques années, il a déclaré que la vie pour lui et sa femme n’avait pas beaucoup changé.

« Je pense que l’objectif est à peu près le même du point de vue de ma femme. C’est une vie pour laquelle elle s’est inscrite et nous le ferons ensemble en tant que couple pour toujours. En raison des circonstances, lorsque vous avez déménagé cette vie de service aux États-Unis… Je continuerai à faire ce que nous faisions avant. Rien n’a changé pour nous. C’est juste un peu plus compliqué de redémarrer », a déclaré Harry.