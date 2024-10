Le prince Harry espère que le roi Charles remarquera son signe de tête « subtil »

Le prince Harry a fait un subtil clin d’œil au roi Charles avec l’une de ses récentes initiatives caritatives.

Le duc de Sussex, qui a effectué une visite à Londres avant de se rendre au Lesotho la semaine dernière, a montré à Sa Majesté qu’il lui tenait toujours en haute estime.

Parlant de la marque d’appréciation d’Harry envers le roi et sa défunte mère, la princesse Diana, l’expert Grant Harold a déclaré à Slingo : « Diana était une ardente défenseure de nombreuses œuvres caritatives, et Harry a été inspiré par cela. Ce voyage a vu Harry parler de sa mère et son héritage et c’est certainement un hommage qui lui est rendu, mais il a également parlé avec passion du changement climatique, une cause qui tient à cœur à son père.

« Je n’ai aucun doute qu’il honorait aussi son père. Il aime et respecte Charles et a beaucoup d’admiration pour lui. Je pense qu’il voulait aller là-bas et saluer son père et peut-être qu’il espère que Charles verra cela et se mettra derrière lui. »