Le prince Harry envoie un texto à Kate Middleton après la naissance de Lilibet, cimentant son rôle de pacificateur entre lui et William

Le PRINCE Harry a envoyé un SMS à Kate Middleton après la naissance de sa fille Lilibet, a-t-on appris.

Cette décision est censée cimenter le rôle de Kate en tant que conciliateur entre Harry et son frère William.

Crédit : Getty Images – Getty

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé l’arrivée de leur fille dimanche dernier, suscitant de chaleureux messages de félicitations de la part de la famille royale.

Une source du Palais a déclaré que Harry avait également envoyé un SMS à Kate, « consolidant son rôle de pont entre lui et son frère » selon The Mail on Sunday.

Cela survient après que la duchesse de Cambridge ait semblé agir en tant que conciliateur entre Harry et Wills lors des funérailles du duc d’Édimbourg, partageant une conversation privée tout en quittant la sombre cérémonie.

Cette tendre réunion était la première fois que les frères se voyaient face à face depuis plus d’un an après que Harry a quitté le Royaume-Uni.

Et après le service émotionnel, Harry a été vu en train de parler avec le duc et la duchesse de Cambridge.

William a déjà qualifié sa femme de « pacificateur » entre lui et son frère – et lors des funérailles de leur grand-père, Kate s’est retirée pour leur permettre de parler.

Kate serait un artisan de paix entre Wills et Harry

Le prince Harry a été vu marchant et parlant avec le prince William et Kate lors des funérailles du prince Philip

Une source royale a déclaré à l’époque: « Cela ressemblait à un geste conciliant de la part de William d’attendre Harry et de lui permettre de le rattraper et de discuter avec lui et Kate. Cela pourrait être un moment important.

« Harry a semblé reconnaissant de l’opportunité, et Kate a semblé mettre un point d’honneur à laisser les frères marcher seuls ensemble, après avoir brièvement discuté avec Harry également. »

La source a ajouté: « Les funérailles ont la capacité de rassembler les gens et je suis sûr que cela aurait réchauffé le cœur du prince Philip, s’il avait pu voir ce brief se réunir. »

La naissance de bébé Lilibet a semblé avoir un effet similaire, Wills et Kate envoyant un message de félicitations à Harry et Meghan.

Ils ont écrit sur Twitter : « Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

La famille royale dans son ensemble aurait également été ravie de la nouvelle, avec une déclaration du palais disant: «La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, et le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravi de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse de Sussex.

Il a également été rapporté aux médias américains que les Cambridges avaient envoyé à Meghan et Harry un cadeau pour leur nouvelle arrivée.

The Sun Online a contacté le palais et les représentants du duc et de la duchesse de Sussex pour commentaires.