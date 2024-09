Le prince Harry envoie un message important à William et Kate après une apparition surprise

Déclaration du prince Harry après l’apparition surprise de William et Kate

Le prince Harry, qui s’est rendu seul à New York, semble avoir envoyé un message au prince William et à la princesse Kate avec sa dernière déclaration lors de la cérémonie des Princess Diana Awards à New York.

Le duc de Sussex a expliqué ce qui lui donne du courage lors de son discours lors de l’événement, qui a eu lieu quelques heures après la dernière sortie de William et Kate.

Harry semble avoir décidé de suivre les traces de Kate et William en se concentrant sur la santé mentale et le changement climatique.

Le prince et la princesse de Galles ont récemment dévoilé une initiative financée personnellement pour améliorer le soutien en matière de santé mentale.

William et Kate ont toujours soutenu des initiatives visant à améliorer le bien-être mental. Leur dernière initiative vise à améliorer les résultats en matière de santé mentale dans les communautés rurales.

Le futur roi Guillaume a récemment déclaré : « Il est temps que tout le monde s’exprime et se sente vraiment très normal en ce qui concerne la santé mentale, c’est la même chose que la santé physique. »

Le duc de Sussex a semblé accepter le message de son frère alors qu’il prononçait un discours émouvant lors du 14e sommet annuel de Concordia en soutien au prix Diana, lundi.

Harry a déclaré dans son discours : « Je vous félicite d’avoir eu la confiance nécessaire pour être sur cette scène. Je sais que ma mère serait incroyablement fière de vous. Votre activisme est fidèle à la façon dont ma mère a vécu sa vie.

Le Duc a déclaré : « Je l’ai déjà dit il y a des années et je le répète. La jeune génération est ce qui me donne de l’espoir. Votre courage me donne de l’espoir. »

« Nous avons tous besoin de courage pour faire bouger les choses dans ce monde, probablement plus que jamais.

Le fils éloigné du roi Charles semble avoir envoyé un message à sa famille royale avec ses remarques, en disant : « Nous devons écouter et agir en fonction de ce que vous dites, car c’est votre avenir qui sera volé et c’est inacceptable. »