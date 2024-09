Le prince Harry envisage-t-il de s’éloigner de Meghan Markle lors d’un voyage pour son anniversaire ?

Le prince Harry envisage apparemment un voyage en solo, loin de Meghan Markle, pour marquer son anniversaire.

Le duc de Sussex, qui serait fatigué de sa vie en Californie, aime se rendre occasionnellement au Royaume-Uni sans sa femme et prévoit une escapade similaire pour son 40e anniversaire.

Une source proche d’eux a déclaré au Sun : « Harry se sent de plus en plus isolé en Californie, c’est pourquoi il a renoué avec de vieux amis à la maison.

« Le voyage en Colombie a également vraiment mis en évidence la façon dont Meghan se sent à l’aise sous les projecteurs, tandis qu’Harry fait figure de personnage très boudeur et malheureux en arrière-plan. »

« Il souhaite retrouver une place dans la vie royale au Royaume-Uni et cherche conseil auprès de ses vieux amis et associés. »

Cela survient alors que l’experte Angela Levin révèle qu’Harry ne se sent pas à sa place et est déçu par Meghan Markle.

« Elle le traite horriblement. Si vous regardez les tournages en Colombie et en Afrique, on ne lui demande rien. On le met à l’écart. »

Mais elle a ajouté : « J’ai été complètement et totalement étonnée d’apprendre qu’Harry essaie de faire appel à ses anciens amis pour l’aider à revenir au sein de sa propre famille. »