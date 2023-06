Le prince Harry entrera dans l’histoire avec un témoignage – tout ce que nous savons de sa bataille contre la presse

Le prince Harry comparaîtra devant le tribunal cette semaine alors qu’il prend la barre des témoins dans son action en justice en cours contre la presse tabloïd britannique.

Harry et d’autres personnalités de premier plan ont porté plainte pour collecte illégale d’informations contre la presse.

Mardi, la comparution de Harry marquera la première fois qu’un membre de la famille royale témoignera devant un tribunal depuis Édouard VII, qui a pris la parole lors d’un procès en diffamation en 1890 avant de devenir monarque.

Le prince Harry deviendra le premier membre de la famille royale britannique à témoigner devant un tribunal depuis plus d’un siècle lorsqu’il témoignera cette semaine contre un éditeur de tabloïd.

Harry, 38 ans, devrait témoigner devant la Haute Cour de Londres dans le cadre d’un procès portant sur des allégations de collecte d’informations illégales contre Mirror Group Newspapers (MGN).

Le fils cadet du roi Charles III et d’autres personnalités de premier plan allèguent que l’éditeur s’est livré à des activités illégales, y compris le piratage téléphonique, à ses titres et réclame des dommages et intérêts.

L’affaire est l’une des nombreuses que Harry a intentées contre des groupes de journaux britanniques depuis qu’il a quitté ses fonctions royales au début de 2020 et s’est installé aux États-Unis.

Le procès MGN, qui devrait durer jusqu’à sept semaines, a débuté le mois dernier, quelques jours après le couronnement de Charles le 6 mai auquel Harry a assisté.

Le prince basé en Californie a également fait une apparition surprise devant la Haute Cour en mars pour une action en justice que lui et d’autres ont lancée contre Associated Newspapers (ANL), éditeur du Daily Mail.

Harry, le duc de Sussex, a présenté des observations écrites dans cette affaire mais n’a pas témoigné en personne, assis près du fond du tribunal pendant plusieurs jours de procédure.

Sa comparution à la barre, prévue mardi, serait la première fois qu’un membre de la famille royale témoignait devant un tribunal depuis Édouard VII, qui a témoigné lors d’un procès en diffamation en 1890 avant de devenir monarque.

Harry se bat

Harry, qui est cinquième sur le trône, a eu une relation difficile avec les médias, surtout depuis que lui et sa femme américaine Meghan ont quitté la Grande-Bretagne.

En plus d’avoir intenté de multiples poursuites, le couple a dénoncé à plusieurs reprises les prétendues atteintes à la vie privée par des photographes en particulier.

Il y a quelques semaines à peine, ils ont affirmé avoir été impliqués dans une « poursuite en voiture quasi catastrophique » avec des paparazzi à New York, un incident policier et d’autres fonctionnaires minimisés.

La mère de Harry, la princesse Diana, a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors qu’elle était poursuivie par des photographes.

Il a également contesté le gouvernement britannique devant les tribunaux au sujet de ses dispositions en matière de sécurité à son retour des États-Unis.

Mais le 23 mai, il perdu sa demande de révision judiciaire d’une décision lui refusant l’autorisation de payer lui-même une protection policière spécialisée au Royaume-Uni.

Dans des interviews télévisées et ses mémoires explosives De rechange – sorti en janvier – Harry a dénoncé d’autres membres de la famille royale, les accusant de collusion avec la presse.

Dans des documents judiciaires dévoilés en avril, Harry a affirmé que la famille royale en tant qu’institution avait frapper un « accord secret » avec un éditeur britannique qui l’avait empêché de poursuivre, pour éviter qu’un royal n’entre dans le box des témoins.

Il a également allégué que la monarchie voulait empêcher l’ouverture d’une « boîte de Pandore » de couverture négative qui pourrait ternir la marque royale.

Exploitation des réclamations

L’affaire MGN est centrée sur les affirmations selon lesquelles ses tabloïds auraient procédé à une collecte illégale d’informations, y compris des écoutes de messagerie vocale, pour obtenir des histoires sur Harry et d’autres personnalités de premier plan.

Les autres demandeurs sont deux acteurs de feuilletons télévisés et l’ex-femme d’un comédien.

Au début du procès le 10 mai, MGN s’est excusé et a reconnu « certaines preuves » d’une collecte illégale d’informations et a assuré qu' »un tel comportement ne se reproduira jamais ».

Mais il a nié l’interception de la messagerie vocale et a fait valoir que certaines réclamations avaient été déposées trop tard.

L’avocat des demandeurs, David Sherborne, a fait valoir que des activités illégales « à l’échelle industrielle » se déroulaient chez MGN et avaient été approuvées par les cadres supérieurs.

Le biographe non officiel de Harry, Omid Scobie – qui a co-écrit un livre à succès de 2020 sur Harry et Meghan – revendiqué dans une soumission, on lui a montré comment pirater les messages vocaux lors d’une expérience de travail au titre MGN The Sunday People.

Scobie a également déclaré que lors d’une expérience de travail dans son journal sœur The Mirror, il avait entendu le rédacteur en chef de l’époque, Piers Morgan, se faire dire que les informations pour une histoire sur la pop star australienne Kylie Minogue provenaient de la messagerie vocale.

Morgan, rédacteur en chef du tabloïd entre 1995 et 2004, a nié toute implication dans le piratage téléphonique.