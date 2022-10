Le prince Harry, Elton John et son mari canadien poursuivent le Daily Mail pour violation présumée de la vie privée

Le prince Harry, le chanteur Elton John et d’autres personnes ont intenté une action en justice contre l’éditeur du journal Daily Mail, alléguant des écoutes téléphoniques et d’autres atteintes à la vie privée, a déclaré jeudi un cabinet d’avocats pour une partie du groupe.

Associated Newspapers, éditeur du Daily Mail, du Mail on Sunday et du Mail Online, l’un des sites d’information les plus lus au monde, a déclaré qu’il avait “totalement et sans ambiguïté” nié les allégations.

Les autres personnes impliquées dans le litige sont les acteurs Elizabeth Hurley et Sadie Frost, le mari et cinéaste d’Elton John, David Furnish de Toronto, et Doreen Lawrence, la mère de l’adolescent noir Stephen Lawrence, qui a été assassiné lors d’une attaque raciste en 1993.

Les individus avaient pris connaissance de preuves “très pénibles” révélant qu’ils avaient été victimes d’atteintes à la vie privée par Associated Newspapers, a déclaré le cabinet d’avocats Hamlins dans un communiqué.

L’auteur-compositeur-interprète Elton John et son mari canadien, David Furnish, sont présentés à Londres en 2018. (Chris Jackson/AFP/Getty Images)

Il a déclaré que les violations comprenaient le placement d’appareils d’écoute à l’intérieur des voitures et des maisons des gens, la mise sur écoute d’appels téléphoniques privés en direct, le paiement de policiers pour des informations sensibles et l’usurpation d’identité pour obtenir des dossiers médicaux.

“Ils se sont donc regroupés pour découvrir la vérité et tenir les journalistes responsables pleinement responsables, dont beaucoup occupent encore aujourd’hui des postes d’autorité et de pouvoir”, a déclaré Hamlins dans son communiqué.

Hamlins a déclaré qu’il représentait Harry, le fils cadet du roi Charles, et Frost. Lawrence, Hurley, John et Furnish sont représentés par le cabinet d’avocats gunnercooke.

“Nous réfutons totalement et sans ambiguïté ces calomnies absurdes qui semblent n’être rien de plus qu’une tentative pré-planifiée et orchestrée d’entraîner les titres du Mail dans le scandale du piratage téléphonique concernant des articles datant de moins de 30 ans”, a déclaré un porte-parole de l’éditeur.

“Ces allégations non fondées et hautement diffamatoires – basées sur aucune preuve crédible – semblent être simplement une expédition de pêche par les demandeurs et leurs avocats, dont certains ont déjà intenté des poursuites ailleurs.”

Pas le premier crachat royal avec Daily Mail

Harry, le duc de Sussex, a déjà intenté un certain nombre de poursuites contre les publications d’Associated Newspapers.

Il poursuit actuellement The Mail dimanche pour diffamation pour un article déclarant qu’il avait tenté de garder secrets les détails de son combat juridique pour rétablir sa protection policière, et l’année dernière, il a obtenu des dommages-intérêts du même journal pour des allégations selon lesquelles il aurait tourné le dos au Royal Marines.

Son épouse, Meghan, a également remporté une affaire de confidentialité contre l’éditeur en décembre dernier pour avoir imprimé une lettre qu’elle avait écrite à son ancien père.

Les relations du couple avec la presse tabloïd britannique se sont effondrées après leur mariage en 2018, et ils ont précédemment déclaré qu’ils n’auraient “aucun engagement” avec quatre grands journaux britanniques, dont le Daily Mail, les accusant de couverture fausse et invasive.

L’actrice britannique Sadie Frost, vue le 13 mars, fait partie de la poursuite en cours et a déjà obtenu des dommages-intérêts d’une autre chaîne de journaux britannique. (Tolga Akmen/AFP/Getty Images)

L’intrusion des médias a été un facteur majeur qu’ils ont cité dans leur décision de quitter leurs fonctions royales et de déménager aux États-Unis il y a deux ans.

Elton John a lui-même défendu le couple après que les journaux l’ont accusé d’hypocrisie pour avoir utilisé son jet privé pour un vol pour rester chez lui dans le sud de la France tout en appelant à agir contre le changement climatique.

Un porte-parole du couple a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire au-delà de la déclaration de Hamlins.

D’autres personnes impliquées dans l’action ont également déjà intenté une action en justice contre de grands médias. Frost a reçu une indemnité de 260 250 livres (399 000 $ CAN) en 2015 après qu’elle et sept autres célébrités ont poursuivi Mirror Group Newspapers pour avoir piraté des messages sur leurs téléphones.

Hurley, John et Furnish ont également réglé les plaintes de piratage téléphonique contre les journaux du groupe de presse de Rupert Murdoch, éditeur du désormais disparu News of the World, peu de temps avant le procès en 2019.