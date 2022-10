MISE À JOUR : 07 octobre

L’éditeur du journal Daily Mail a depuis réfuté les allégations d’écoutes téléphoniques et d’autres atteintes à la vie privée par le duc de Sussex et plus encore.

“Nous réfutons totalement et sans ambiguïté ces calomnies absurdes”, a déclaré un porte-parole d’Associated Newspapers. “Ces allégations non fondées et hautement diffamatoires – basées sur aucune preuve crédible – semblent être simplement une expédition de pêche par les demandeurs et leurs avocats.”

Le prince Harry, Elton John et d’autres lancent une action en justice contre l’éditeur du Daily Mail, selon un cabinet d’avocats

Un groupe d’individus, dont le prince britannique Harry, le chanteur Elton John et son partenaire, et bien d’autres, a intenté une action en justice contre l’éditeur du journal Daily Mail, a annoncé jeudi un cabinet d’avocats agissant pour certains membres du groupe.

L’éditeur, Associated Newspapers, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le groupe, qui comprend également les actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost, ainsi que la mère de l’adolescent assassiné Stephen Lawrence, la baronne Doreen Lawrence, a pris connaissance d’atteintes à la vie privée, a déclaré le cabinet d’avocats Hamlins LLP dans un communiqué.

Selon Nouvelles ITVles allégations incluent le piratage téléphonique, l’obtention d’informations médicales, l’accès à des comptes bancaires et par des moyens illicites et le paiement de policiers pour des informations privilégiées.

“Il est évident pour ces personnes que les crimes présumés énumérés ci-dessus ne représentent que la pointe de l’iceberg”, a déclaré Hamlins.

Hamlins représente le prince Harry; les avocats du cabinet ont envoyé la déclaration au nom de tous les demandeurs.

“De nombreuses autres personnes innocentes restent des victimes inconscientes d’actes secrets similaires, terribles et répréhensibles”, poursuit le communiqué. “Ils se sont donc regroupés pour découvrir la vérité et tenir les journalistes responsables pleinement responsables, dont beaucoup occupent encore aujourd’hui des postes d’autorité et de pouvoir.”

La déclaration indique que les demandeurs “souhaitent vivre dans un monde où la presse opère librement, mais de manière responsable”.

“Une presse qui représente la vérité, provient de fait et peut être digne de confiance pour fonctionner de manière éthique et dans l’intérêt du public britannique.”

Le prince Harry a poursuivi Associated Newspapers avant, tandis que sa femme, Meghan Markle, avait gagné son procès en matière de confidentialité, avant plus tard émergent à nouveau victorieux alors que le tribunal a rejeté l’appel d’Associated Newspapers contre leur jugement précédent.