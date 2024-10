Le prince Harry est absolument populaire dans la maison royale alors qu’il travaillait encore en tant que membre senior de la famille.

Le duc de Sussex, qui a démissionné en 2020, était un charmeur parmi ses proches et avait séduit le personnel par son charisme.

Alisa Anderson, ancienne attachée de presse de la reine Elizabeth II, a déclaré à l’émission Royal Exclusive du Sun : « J’ai commencé au palais en 2001 et j’ai terminé fin 2013.

Elle a ajouté : « Harry était le chouchou des médias. C’était un héros de guerre, il avait servi en Afghanistan, c’était un type effronté.

« Si vous parlez aux correspondants royaux qui exercent ce métier depuis longtemps, ils adoraient tous absolument Harry.

« Comparé à William, en fait. William était considéré comme plus sérieux et timide mais Harry était la vie et l’âme de la fête.

« Il ne pouvait rien faire de mal. Et quand je lui parlais, il était drôle et intelligent », a noté l’expert.

« Il était passionné par l’armée – les Jeux Invictus en sont clairement la preuve.

« J’ai une photo dans mon couloir d’Harry et moi, bras croisés, devant des toilettes pour femmes – ne lisez rien là-dedans.

« C’était hilarant. Il était très heureux de poser avec un membre du personnel pour une photo.

« Je ne peux parler que par expérience, mais c’était comme ça qu’il était : le chouchou des médias », dit Alisa.