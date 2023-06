Le prince Harry du Royaume-Uni voulait interviewer Poutine – Bloomberg – RT World News

Le royal britannique aurait discuté de plusieurs idées de podcast avec des producteurs américains, mais aucune n’a porté ses fruits

Le prince Harry, duc de Sussex, a déclaré qu’il souhaitait interviewer le président russe Vladimir Poutine – ainsi que l’ancien président américain Donald Trump et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg – pour un podcast sur les traumatismes et l’éducation de l’enfance, a rapporté Bloomberg jeudi.

La série aurait comporté de longues entrevues avec ces « controversé » chiffres, examinant comment les événements de leur enfance ont façonné les adultes qu’ils sont finalement devenus, ont déclaré plusieurs sources d’initiés au média.

Alors que le royal aurait proposé cette idée à plusieurs producteurs et maisons de production aux États-Unis, des membres de son équipe de production de podcasts ont déclaré qu'ils s'inquiétaient de l'opportunité d'obtenir des entretiens avec les VIP souhaités, qui ne sont pas connus pour parler publiquement de leur enfance, ou même beaucoup d'autres choses sur leur vie personnelle.















Le duc a également envisagé de lancer un podcast centré sur la paternité, et un autre sur « grandes conversations sociétales » comme le changement climatique et la religion. Il voulait faire venir le pape François en tant qu’invité dans l’émission sur la religion, ont déclaré les sources à Bloomberg.

Aucune des idées de podcast du prince Harry n’a jamais atteint le studio d’enregistrement. Alors que l’annonce en décembre 2020 d’un partenariat entre le géant du streaming Spotify et Archewell Audio, la société de podcast fondée par le prince Harry avec sa femme Meghan Markle, promettait « des podcasts qui inspireront » l’initiative n’a finalement abouti qu’à une seule saison d’une seule série, Markle’s « Archétypes ».

Le couple avait signé l’accord pluriannuel pour « produire des podcasts et des émissions », estimée à environ 15,5 millions de livres sterling (20 millions de dollars), peu de temps après leur sortie très publique de la famille royale, alors que leur popularité était encore élevée. Depuis lors, le classement de popularité de Markle a chuté à -47, le plus bas depuis que YouGov a commencé à le suivre en 2017.

Le responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, Bill Simmons, a dévoilé sa propre connaissance de l’accord dans un podcast récent. « J’aurais aimé être impliqué dans la négociation » Meghan et Harry quittent Spotify « . « Les putains d’escrocs. » C’est le podcast que nous aurions dû lancer avec eux », il a dit. Il a également mentionné avoir eu un appel Zoom avec le prince Harry « pour essayer de l’aider avec une idée de podcast, » mais s’est abstenu de donner plus de détails.

Suite à la publication des mémoires du duc Spare, Simmons a déclaré qu’il était « tellement embarrassé » être sur Spotify avec lui, demandant, « Que fait-il? C’est une de ces choses où c’est comme, quel est ton talent ? Pourquoi vous écoute-t-on ?