Le prince Harry donne envie aux Britanniques de « vieux lui » alors que Meghan déçoit

Le prince Harry a apparemment une chance de se faire pardonner auprès des Britanniques, contrairement à Meghan Markle.

Le duc de Sussex, qui s’est désormais lancé dans un parcours professionnel distinct de celui de Meghan avec ses efforts caritatifs, aura toujours une chance de se réconcilier avec son peuple.

L’experte royale Ingrid Seward a déclaré au Sun : « Mais je ne vois pas la même chose pour Meghan. Au fond, les gens aiment toujours le prince Harry, et ils veulent l’aimer, je pense qu’ils sont juste très, très déçus par lui. a gagné des millions avec Spare, mais il en a sérieusement payé le prix, car cela a fait un tort incommensurable à sa réputation, en particulier auprès de sa famille, mais aussi de la façon dont les gens le perçoivent.

Elle a ajouté : « C’est vraiment bien de voir un aperçu du vieux Harry… et, j’espère, cela trouvera un écho en lui aussi. »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.