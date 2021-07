Le prince Harry doit retourner au Royaume-Uni dans 10 semaines pour une autre cérémonie Diana

Le PRINCE Harry doit retourner au Royaume-Uni dans dix semaines pour une autre cérémonie de la princesse Di – et Meghan pourrait le rejoindre.

Cela vient après que le dévoilement de la statue de Diana la semaine dernière avec le prince William « n’ait pas réussi à guérir la fracture fraternelle ».

Harry, 36 ans, et William, 39 ans, ont passé une heure ensemble au mémorial de leur mère jeudi, suivi d’une brève réception au palais de Kensington.

L’événement a été réduit en raison du Covid. Les initiés disent qu’il n’y avait pas de temps pour aborder la dispute causée par Harry faisant exploser la famille royale des États-Unis.

Mais Harry devrait revenir en septembre et rejoindre plus de 100 amis, familles et dirigeants caritatifs pour un autre événement commémoratif.

L’épouse de Meghan, 39 ans, pourrait également revenir avec lui, mais des sources affirment que c’est peut-être encore trop tôt car cela arrivera deux mois seulement après la naissance du deuxième enfant Lilibet.

‘LA DISTANCE RESTE LÀ’

Parmi les frères royaux, un initié a déclaré: «Il n’y a pas eu de pourparlers de paix et la distance reste là.

« C’est un pas en avant, mais ce n’était ni le moment ni le lieu. Septembre est une date prévue pour une célébration plus étendue de la statue, et Harry voudra revenir. »

La brève réunion des frères la semaine dernière était en grande partie due à l’ex-secrétaire privé Jamie Lowther-Pinkerton, 61 ans, qui a agi en tant que chaperon.

Harry est rentré chez lui à LA 24 heures après le dévoilement de la statue. Il a passé une semaine au Royaume-Uni, la plupart en isolement à Frogmore Cottage.

L’événement de septembre aura probablement lieu au palais de Kensington et devrait être confirmé ce mois-ci.

Harry a accusé ses parents royaux de « négligence » lors d’un documentaire sur la santé mentale d’Oprah Winfrey.

Il a également affirmé qu’il avait emmené Meghan et son fils Archie en Californie pour « briser le cycle de la douleur ».

