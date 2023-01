Le prince Harry dit qu’il veut que sa famille revienne dans ITV, interviews de 60 minutes

Mardi, les extraits des interviews de Harry ont été diffusés dans pratiquement tous les tabloïds londoniens, avec des titres presque identiques.

« Harry : Je veux que mon père et mon frère reviennent », a déclaré le Daily Express. “Je veux que papa et mon frère reviennent”, a hurlé le Sun. “Harry: J’aimerais que mon père et mon frère reviennent”, a fait écho le Daily Mail. Même le Times of London et le Daily Telegraph, plus haut de gamme, ont fait la une des journaux avec ses lamentations sur William et Charles.

Seul le Financial Times est allé dans une autre direction, déclarant que «la récession britannique sera la plus profonde et la plus longue», tandis que quelques journaux ont mis l’accent sur la crise du National Health Service et les grèves des transports qui paralysent une grande partie du pays.

C’est le genre de distraction que les commérages de la famille royale ont longtemps fourni à un public britannique assiégé. Dans cette mesure, le couple joue dans le même spectacle de pain et de cirques que Harry a si souvent dénoncé.