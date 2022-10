Le prince Harry dit qu’il n’a jamais entendu les mots “thérapie” ou “coaching” dans la famille royale

Le prince Harry a partagé son expérience d’avoir un thérapeute après sa vie avec la famille royale britannique.

Mercredi soir, le duc de Sussex a fait une apparition surprise au Masters of Scale Summit à San Francisco. Lors de sa comparution, l’homme de 38 ans a parlé de sa santé mentale.

“J’ai un entraîneur. J’aimerais en avoir deux”, a admis le père de deux enfants, cité par le Twitter du correspondant du Financial Times, David Lee.

Kurt Schrader, PDG et co-fondateur de Shortcut, anciennement connu sous le nom de Clubhouse, s’est également rendu sur Twitter et a confirmé l’apparition de Harry. Il a partagé une photo du prince sur scène avec Alexi Robichaux de BetterUp et l’entrepreneur Reid Hoffman.

“C’est formidable d’entendre quelqu’un qui, selon vous, a grandi avec tout parler du besoin de thérapie et de coaching pour tout le monde”, a tweeté Schrader.

Doron Weber, vice-président et directeur de programme de la Fondation Alfred P. Sloan, a également fait la lumière sur le commentaire de Harry.

“Le prince Harry dit qu’ayant grandi dans la famille royale et passé 10 ans dans l’armée, il n’a jamais entendu les mots ‘thérapie’ ou ‘coaching'”, a tweeté Weber. “Puis les œillères se sont éteintes et sa vie a changé.”

Le PDG de Mercy Corps, Tjada D’Oyen McKenna, a tweeté les “mots sages” de Harry.

“‘Du point de vue du patron, si vous voyez vos gens comme des numéros, vous échouerez'”, a déclaré Harry, cité par D’Oyen. “‘Vous ne pouvez pas les traiter comme des numéros, mais des gens qui ont besoin d’une connexion humaine pour tirer à plein régime.'”

“Paroles sages du prince Harry !” il ajouta.

Le médecin urgentiste Bon Ku a noté que Harry avait discuté de l’idée de considérer la santé mentale comme un moyen de “[unlock] potentiel humain » au lieu de le considérer uniquement comme « une maladie mentale ».

Avant la conférence, BetterUp a partagé une photo de Harry et Robichaux sur les réseaux sociaux, révélant qu’ils discuteront “pourquoi les dirigeants doivent se concentrer sur leur forme mentale pour augmenter leur impact”.

Harry est directeur de l’impact pour BetterUp, une entreprise basée à San Francisco qui travaille avec les employés sur les services de coaching et de santé mentale. En 2021, Harry a écrit sur un article de blog qu’il avait rejoint BetterUp parce qu’il croyait en la mission de l’entreprise d’être proactif en matière de santé mentale.

“Être en phase avec votre esprit et avoir une structure de soutien autour de vous sont essentiels pour trouver votre propre version des performances de pointe”, a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois qu’Harry est franc sur sa santé mentale.

En mai dernier, il a co-créé une docu-série intitulée “The Me You Can’t See” avec Oprah Winfrey. Il y décrivait comment la thérapie n’était pas discutée au sein de sa famille.

“Ce n’est que lorsque quelques personnes proches de moi ont commencé à dire:” Ce n’est pas un comportement normal, peut-être devriez-vous vous renseigner, ou peut-être devriez-vous aller chercher de l’aide “, se souvient Harry. “Maintenant, immédiatement, je me suis dit:” Je n’ai pas besoin d’aide. “”

Harry a déclaré que la fin de la vingtaine, en particulier entre 28 et 30 ans, était une période “cauchemar” pour lui. Cette époque était en proie aux angoisses et à l’épuisement dû aux devoirs royaux.

Puis, au début de la trentaine, il a rencontré sa future épouse. Il a dit que c’était l’ancienne actrice américaine qui l’avait encouragé à suivre une thérapie.

“C’était rencontrer et être avec Meghan [Markle]je savais que si je ne faisais pas de thérapie et que je ne m’arrangeais pas, j’allais perdre cette femme avec qui je voyais passer le reste de ma vie”, a-t-il déclaré.

“Ce fut le début d’un parcours d’apprentissage pour moi”, a-t-il poursuivi. “J’ai pris conscience que je vivais dans une bulle, au sein de cette famille, au sein de cette institution, j’étais en quelque sorte presque prisonnière d’un processus de pensée ou d’un état d’esprit.”

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.