Le prince Harry dit qu’il a quitté la Grande-Bretagne avec sa famille “craignant pour nos vies”

Le prince Harry a déclaré qu’il avait rendu publiques ses ruptures avec la famille royale britannique et s’était attaqué à la presse pour tenter d’aider la monarchie et changer les médias, ces derniers étant décrits par son père, le roi Charles, comme une “mission suicide”.

Dans la première d’une série d’interviews télévisées, diffusée dimanche avant le lancement de ses mémoires, Harry a accusé des membres de sa famille d’avoir couché avec le diable – la presse tabloïd – pour le salir, lui et sa femme Meghan, afin d’améliorer les leurs. réputations.

Il a déclaré à ITV britannique qu’il avait fui la Grande-Bretagne avec sa famille pour la Californie en 2020 “craignant pour nos vies” et a déclaré qu’il ne reconnaissait plus son père ni son frère aîné, le prince William, l’héritier du trône.

“Après de nombreuses années de mensonges sur moi et ma famille, il arrive un moment où, en revenant à la relation entre certains membres de la famille et la presse tabloïd, ces certains membres ont décidé de se mettre au lit avec le diable… pour réhabiliter leur image”, a-t-il dit.

“Le moment où cette réhabilitation se fait au détriment des autres, moi, d’autres membres de ma famille, alors c’est là que je trace la ligne.”

Dans cette capture vidéo fournie par 60 Minutes, Anderson Cooper, à gauche, et le prince Harry sont vus lors d’une interview. L’interview a été diffusée dimanche sur 60 Minutes. (CBS/60 Minutes/Associated Press)

Jeudi, le livre de Harry, De rechange, mis en vente par erreur en Espagne cinq jours avant sa sortie officielle, relatant non seulement des détails extrêmement personnels, tels que la façon dont il a perdu sa virginité et pris des drogues illégales, mais aussi des cas privés plus intimes de discorde familiale.

Son frère aîné l’avait renversé dans une bagarre, et les deux frères et sœurs ont supplié leur père de ne pas épouser sa seconde épouse, Camilla, maintenant la reine consort, dit le livre.

Les commentateurs disent que le livre a plongé la monarchie dans sa plus grande crise depuis l’époque du feuilleton royal dans les années 1990 autour de la rupture du mariage de Charles avec sa défunte première épouse, la princesse Diana, la mère de William et Harry.

Tout cela survient quatre mois seulement après la mort de la reine Elizabeth et l’accession de Charles au trône.

REGARDER | Les nouveaux mémoires du prince Harry contiennent plus de bombes royales : Le prince Harry accuse William de l’avoir agressé dans de nouveaux mémoires Les prochains mémoires du prince Harry incluent de nouvelles révélations sur sa relation avec sa famille, y compris des affirmations selon lesquelles son frère l’aurait physiquement attaqué.

Dans l’interview d’ITV, Harry a répété et développé les accusations que lui et Meghan ont faites depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales; que la famille royale et leurs assistants non seulement n’ont pas réussi à les protéger d’une presse hostile et parfois raciste, mais ont activement divulgué des histoires à leur sujet via des sources anonymes.

“Le plus triste, c’est que certains membres de ma famille et les personnes qui travaillent pour eux sont complices de ce conflit”, a-t-il déclaré, indiquant que cela incluait à la fois Charles et Camilla.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun commentaire du palais de Buckingham. Harry a dit qu’il ne pensait pas que son père ou son frère lirait son livre.

Un ami anonyme de William a déclaré au Sunday Times que le prince de Galles “brûlait” de colère, mais ne répondrait pas “pour le bien de sa famille et du pays”.

Harry dit qu’il veut se réconcilier avec sa famille

Harry a déclaré à ITV qu’il souhaitait la réconciliation avec les membres de sa famille, mais a déclaré qu’ils n’avaient montré aucun intérêt, donnant l’impression qu’il valait mieux le garder, lui et Meghan, comme méchants.

“Je crois sincèrement, et j’espère, que la réconciliation entre ma famille et nous aura un effet d’entraînement dans le monde entier. C’est peut-être noble, peut-être que c’est naïf”, a-t-il déclaré.

Harry, dans une interview avec CBS’ 60 minutes qui a été diffusé plus tard dimanche, a déclaré que la balle était dans le camp de sa famille pour guérir la rupture.

“Tout a commencé par leur briefing, quotidien, contre ma femme avec des mensonges au point où ma femme et moi avons dû fuir notre pays – mon pays”, a-t-il déclaré.

Harry a également déclaré à ITV qu’il espérait que ses multiples actions en justice contre les journaux aideraient à changer les médias, affirmant qu’ils étaient “à l’épicentre de tant de problèmes à travers le Royaume-Uni”.

“Mon père m’a dit que c’était probablement une mission suicide pour essayer de changer la presse”, a-t-il déclaré.

Harry a dit 60 minutes que ce que Meghan a vécu avec la presse était similaire à certains égards à ce que la femme de Camilla et William, Kate, a vécu, mais que les circonstances étaient très différentes.

“Le fait qu’elle soit américaine, actrice, divorcée, noire, biraciale avec une mère noire. Ce n’étaient que quatre des stéréotypes typiques qui deviennent une frénésie alimentaire pour la presse britannique”, a-t-il déclaré.

Les sondages suggèrent que de nombreux Britanniques s’ennuient de tout le mélodrame royal, et il est peu probable que de nouvelles révélations ébranlent leurs opinions, qu’elles soient favorables à Harry et Meghan, ou à ceux qu’ils critiquent.

“J’aime mon père. J’aime mon frère. J’aime ma famille. Je le ferai toujours. Rien de ce que j’ai fait dans ce livre ou autrement n’a jamais été … pour leur faire du mal ou leur faire du mal”, a-t-il déclaré. .