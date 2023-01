Le prince Harry dit que William l’a attaqué en 2019: rapport

LONDRES –

Le prince Harry allègue dans un nouveau mémoire très attendu que son frère, le prince William, s’en est pris à lui et l’a agressé physiquement lors d’une furieuse dispute sur la détérioration de la relation entre les frères, a rapporté jeudi The Guardian.

Le journal a déclaré avoir obtenu une copie préliminaire du livre, “Spare”, qui doit être publié la semaine prochaine.

Il a déclaré que Harry raconte une dispute de 2019 à son domicile du palais de Kensington, dans laquelle il dit que William a qualifié la femme de Harry, l’ancienne actrice Meghan Markle, de “difficile”, “grossière” et “abrasive”. Harry affirme que William a attrapé son frère par le col et a déchiré son collier avant de le renverser, a indiqué le journal.

“J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant”, dit le livre. “Je suis resté allongé là pendant un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir.”

William s’est excusé plus tard, dit l’extrait.

Ni le palais de Buckingham, qui représente le roi Charles III, ni le bureau de William’s Kensington Palace n’ont commenté ces affirmations.

Le livre, dont la sortie est prévue mardi, est le dernier d’une série de révélations publiques et d’accusations de Harry et Meghan qui ont ébranlé la famille royale.

Harry, 38 ans, et l’actrice américaine se sont mariés au château de Windsor en mai 2019. Moins d’un an plus tard, le couple a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie, citant ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de Meghan par les médias et un manque de soutien du palais.

Depuis lors, ils ont présenté leur version de l’histoire dans une interview avec Oprah Winfrey et un documentaire en six parties sur Netflix publié le mois dernier, qui racontait la relation meurtrière du couple avec les médias britanniques et son éloignement de la famille royale.

Dans la série, Harry a affirmé que William lui avait crié dessus lors d’une réunion de famille et a accusé les responsables du palais de mentir pour protéger son frère aîné, qui est maintenant l’héritier du trône. Meghan a parlé de vouloir mettre fin à ses jours alors qu’elle luttait pour faire face à une couverture médiatique toxique.

Dans des extraits d’interviews enregistrées pour promouvoir son livre et devant être diffusées dimanche, Harry a déclaré que la maison royale l’avait qualifié, lui et Meghan, de “méchants” et “n’avait montré aucune volonté de se réconcilier”.

Les responsables du palais ont refusé de commenter l’une des allégations.