Le prince Harry dit que William et Kate l’ont encouragé à porter un costume nazi

Le prince Harry n’hésite pas à exposer ses problèmes familiaux dans sa nouvelle série Netflix, Harry et Meghanet maintenant, on dirait qu’il renverse encore plus de thé dans ses mémoires.

Selon des rapports de Page 6des sources affirment que le prince Harry attribue une partie de la responsabilité du scandale de son uniforme nazi à son frère, le prince William, et à sa belle-sœur, Kate Middleton.

Harry avait 20 ans lorsque le journal Sun a publié une photo de Harry, en première page, habillé en soldat nazi avec un brassard rouge orné d’une grande croix gammée. Dans ses nouveaux mémoires, le duc de Sussex prétendra que le prince et la princesse de Galles “ont hurlé de rire” lorsqu’ils l’ont vu déguisé pour la fête de 2005.

La photo désormais tristement célèbre de Harry a été prise lors d’une soirée costumée sur le thème “Indigène et Colonial”, où William était également invité et vêtu d’une tenue de lion.

Dans un segment du livre, obtenu par Page Six, Harry écrit sur le choix de la tenue, où il révèle qu’il s’agissait d’un mélange entre deux costumes : un pilote ou un nazi.

“J’ai téléphoné à Willy et Kate, leur ai demandé ce qu’ils en pensaient. Uniforme nazi, ont-ils dit », dit Harry dont ils ont choisi celui qu’ils ont choisi. Il a poursuivi en disant que lorsqu’il est rentré chez lui et qu’il l’a essayé pour eux, «Ils ont tous les deux hurlé. Pire que la tenue justaucorps de Willy ! Bien plus ridicule ! Ce qui, encore une fois, était le but.

Ce n’est pas la première fois que le prince Harry aborde le costume nazi, l’appelant auparavant “l’une des plus grosses erreurs de ma vie”.

Alors, pourquoi parler maintenant de son frère et de sa belle-sœur ? Une source d’édition senior qui a lu ses mémoires a déclaré Page 6: “C’est étrange car on pourrait penser qu’Harry s’approprierait cela et passerait à autre chose et n’entraînerait pas son frère là-dedans, mais il précise qu’il est très attaché au rôle de William dans le scandale.”