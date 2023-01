Le prince Harry dit que les mémoires consistent à sauver la famille royale d’eux-mêmes: “Cela m’inquiète” – National

Le prince Harry a dit qu’il avait assez de matériel pour deux mémoires, mais qu’il s’est retenu parce qu’il ne pensait pas que son père et son frère lui “pardonneraient jamais”.

Dans une interview au journal britannique The Telegraph publiée samedi, il a également déclaré que la publication de ses mémoires n’était pas une tentative « d’effondrement de la monarchie. Il s’agit d’essayer de les sauver d’eux-mêmes.

“Et je sais que je serai crucifié par de nombreuses personnes pour avoir dit cela”, a-t-il déclaré.

L’autobiographie candide de Harry, “Spare”, s’est vendue à 1,4 million d’exemplaires en anglais le premier jour de sa publication. Beaucoup de ses révélations et accusations ont été diffusées dans les médias mondiaux cette semaine. Dans le livre, l’homme de 38 ans a révélé à quel point son chagrin à la mort de sa mère, la princesse Diana, l’avait affecté, et a vu Harry détailler son ressentiment d’être “l’héritier de réserve”.

L’histoire continue sous la publicité

“Cela aurait pu être deux livres, en d’autres termes”, a déclaré Harry dans l’interview. “Mais il y a des choses qui se sont produites, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu’ils me pardonneraient un jour.

Harry a également déclaré dans l’interview qu’il s’inquiétait pour les enfants de William, affirmant qu’il se sentait “une responsabilité sachant que sur ces trois enfants, au moins un finira comme moi, celui de réserve. Et ça fait mal, ça m’inquiète.

Il a dit qu’il ressentait cela malgré le fait que William lui ait clairement dit que “ses enfants ne sont pas de ma responsabilité”.

Buckingham Palace et Kensington Palace n’ont pas commenté le livre de Harry ou sa série d’interviews dans les médias pour le faire connaître.