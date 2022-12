Le prince Harry dit que le prince William a crié, lui a crié dessus devant la reine – National

Dans les derniers épisodes du documentaire Netflix du prince Harry et de Meghan Markle, Harry dit que son frère, le prince William, l’a laissé terrifié après “avoir crié et crié” lors d’une réunion d’urgence pour discuter de l’avenir de Harry en tant que membre senior de la famille royale.

Les trois derniers épisodes de Harry et Meghanpublié jeudi matin, visent la famille royale, le couple accusant d’autres membres supérieurs de la famille d’avoir divulgué des histoires à la presse, ce qui, à son tour, a aggravé l’acrimonie tant au sein de la famille qu’avec le public.

Les derniers versements détaillent également la détérioration de la relation entre Harry et William ces dernières années.

Dans le avant-dernier épisodeHarry discute d’une réunion de crise en 2020 au domaine de Sandringham où il affirme que William lui a crié dessus devant leur grand-mère, feu la reine Elizabeth II.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus et de voir mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’asseoir là et en quelque sorte tout comprendre”, dit Harry dans le cinquième épisode.

Prince Harry dans ‘Harry & Meghan.’.

Netflix



La réunion, qui impliquait Harry, William, le prince Charles et la reine, était une discussion à enjeux élevés pour déterminer comment le duc et la duchesse de Sussex continueraient à fonctionner au sein de la famille royale.

Harry dit que lui et sa femme avaient proposé d’être “à moitié et à moitié” de la famille, travaillant pour soutenir la reine, mais aussi ayant leur propre emploi et subvenant à leurs besoins financiers.





Cependant, a-t-il dit, ce n’était pas une proposition qui devait faire l’objet d’un débat.

“Les gens autour (de la reine Elizabeth) lui disent:” Attendez, ces deux-là qui font XYZ vont être considérés comme une attaque contre l’institution “, alors elle va suivre les conseils de l’institution.”

Alors que le premier tome de Harry et Meghan visait la presse britannique – en particulier les tabloïds – le volume 2 blâme l’institution royale pour sa complicité dans le traitement diffamatoire et raciste de Markle par les médias.

“Ils devaient croire que c’était plus à propos de nous et peut-être que les problèmes que nous avions par opposition à leur partenaire, les médias et leur relation, qui nous causaient tant de douleur”, explique Harry à propos de la raison pour laquelle il pense que sa famille a agi le comme ils l’ont fait.

Peu de temps après la réunion de Sandringham, dit Harry, des reportages dans les médias ont émergé suggérant que William intimidait les Sussex dans l’exercice de leurs fonctions. Harry a ensuite été informé par un bureau de presse du palais qu’une déclaration conjointe devait être publiée par les deux frères niant les informations.

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry rencontrent des membres du public au château de Windsor, après le décès de la reine Elizabeth II jeudi, à Windsor, en Angleterre, le samedi 10 septembre 2022.

Kirsty O’Connor / L’Associated Press



Mais Harry dit qu’il n’a pas signé la déclaration.

« Je n’arrivais pas à y croire. Personne ne m’avait demandé de mettre mon nom sur une déclaration comme celle-là », a-t-il déclaré. “J’ai appelé (Meghan) et elle a fondu en larmes, car en quatre heures, ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère et pourtant, pendant trois ans, ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger.”

Markle et Harry ont tous deux déclaré que c’était le moment où ils savaient que leur mandat en tant que membres de la famille royale était terminé.

Markle a dit qu’elle “a fait tout ce que j’ai pu pour les rendre fiers et pour vraiment faire partie de la famille”, mais qu’en fin de compte, elle “n’était pas seulement jetée aux loups, j’étais nourrie aux loups”.

Jusqu’à présent, pour mémoire, ni le palais ni aucun membre senior de la famille n’ont officiellement commenté le contenu du documentaire. Les membres de la famille royale sont notoirement discrets et il est généralement admis qu’ils répondent rarement publiquement aux questions de presse ou de politique.