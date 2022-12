Le prince Harry dit que la famille royale joue au “sale jeu”, en racontant des fuites et en plantant des histoires

Le prince Harry a déclaré que la maison royale divulguait régulièrement des histoires les unes sur les autres, qualifiant cela de “jeu sale” dans une nouvelle bande-annonce publiée lundi pour la série documentaire très attendue de Netflix sur lui et sa femme Meghan.

Les trois premiers épisodes de la série, intitulés Harry et Meghan, sera disponible jeudi, a indiqué le service de streaming. Il y a eu de nombreuses spéculations sur ce que le couple, le duc et la duchesse de Sussex, dira des autres membres de la famille royale.

Depuis que Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales il y a deux ans et ont déménagé en Californie, ils ont émis des critiques cinglantes de la monarchie britannique et des accusations de racisme, accusations que la famille a rejetées.

Le prince a laissé entendre lors d’entretiens qu’il parlait à peine avec le reste de la famille, notamment avec son père, le roi Charles, et son frère aîné, le prince William, l’héritier du trône.

“Personne ne connaît toute la vérité”, déclare Harry dans la bande-annonce. “Nous connaissons toute la vérité.”

REGARDER | Netflix publie une bande-annonce complète pour Harry & Meghan:

Buckingham Palace n’a publié aucune déclaration sur la série documentaire et n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi.

Dans le court clip, Harry a fait référence à des personnes travaillant pour les familles royales informant les journalistes les unes des autres – une question dont il a déjà parlé.

“Il y a une hiérarchie de la famille. Vous savez, il y a des fuites, mais il y a aussi des plantations d’histoires”, dit-il. “C’est un jeu sale.”

Les docu-séries seront diffusées en première sur Netflix Canada en deux parties, la première le 8 décembre et la deuxième le 15 décembre, a confirmé un porte-parole de Netflix à CBC News.

“La douleur et la souffrance des femmes”

Une voix sur la bande-annonce, qui semble être celle de Harry, fait également référence à “la douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution” tout en montrant des images de la défunte mère du prince, Diana, et de sa belle-sœur, Kate, l’appelant “cette frénésie alimentaire.”

La dernière fois que Harry et Meghan ont parlé de leur relation avec les autres membres de la famille royale, dans une interview avec Oprah Winfrey en mars 2021, cela a plongé l’institution dans l’une de ses plus grandes crises de ces derniers temps.

Une photo promotionnelle des prochaines docuseries sur le prince Harry et Meghan. Le prince a suggéré lors d’entretiens passés qu’il parlait à peine avec le reste de la famille, notamment avec son père, le roi Charles, et son frère aîné, le prince William. (Avec l’aimable autorisation du prince Harry et de Meghan, du duc et de la duchesse de Sussex/Netflix)

Après l’interview de Winfrey, Buckingham Palace a promis d’aborder sérieusement les problèmes qu’ils ont soulevés tout en faisant remarquer que “certains souvenirs peuvent varier”. William a également déclaré quelques jours plus tard: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

De nombreux journaux britanniques du dimanche ont publié des articles sur la série Netflix, certaines sources anonymes accusant le couple d’avoir déclaré la guerre aux Windsors.

La sortie de la première bande-annonce la semaine dernière a coïncidé avec le premier voyage de William et Kate aux États-Unis en huit ans. La visite a également été éclipsée par une dispute de course impliquant la marraine de William, âgée de 83 ans, qui l’a vue se retirer de son rôle honorifique dans la maison royale.

La famille royale se préparera désormais à de nouvelles révélations de Harry et Meghan lorsque la série sera diffusée cette semaine.

“C’est vraiment difficile de regarder en arrière maintenant et de dire : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ?'”, dit Harry dans la bande-annonce, dans une référence apparente à son expérience et à celle de Meghan.