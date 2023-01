Le prince Harry dit que 400 pages ont été coupées du livre ‘Spare’ parce que William et Charles ne lui pardonneraient jamais

Le prince Harry a déclaré cette semaine que le brouillon original de ses mémoires “Spare” faisait 800 pages et comprenait des détails sensibles sur les interactions principalement avec son frère le prince William et son père le roi Charles III qu’il a ensuite coupés.

“Il y a des choses qui se sont produites, surtout entre moi et mon frère, et dans une certaine mesure entre moi et mon père, que je ne veux tout simplement pas que le monde sache. Parce que je ne pense pas qu’ils me pardonneraient un jour, ” a déclaré Harry dans une interview avec The Telegraph.

“Spare”, qui a été publié mardi, comprenait plusieurs affirmations explosives sur la famille royale, notamment que William l’avait une fois physiquement attaqué lors d’une vive dispute entre les frères au Harry’s Nottingham Cottage.

LA « SPARÉE » DU PRINCE HARRY EXPOSE LES MOMENTS LES PLUS SCANDALEUX DE LA FAMILLE ROYALE

“Le premier brouillon était différent. Il faisait 800 pages, et maintenant il n’en reste plus que 400. Cela aurait pu être deux livres, pour ainsi dire. Et le plus difficile était de retirer les choses”, a-t-il déclaré, expliquant qu’il en avait des dizaines. d’appels téléphoniques avec son nègre à propos de coupures éditoriales.

Harry a insisté sur le fait que son livre ne visait pas à “effondrer la monarchie – il s’agissait d’essayer de les sauver d’eux-mêmes”, ajoutant qu’il savait qu’il “serait crucifié par de nombreuses personnes disant cela”.

Le duc de Sussex a déclaré qu’il se sentait également inquiet pour ses neveux et nièces, les princes George et Louis et la princesse Charlotte, car ils seraient confrontés à la même dynamique d’héritier / de rechange avec laquelle lui et son frère aîné étaient obligés de compter.

“Je sais que sur ces trois enfants, au moins un finira comme moi, celui de réserve”, a-t-il déclaré. “Et ça fait mal, ça m’inquiète”, a déclaré Harry, malgré le fait que William “m’ait dit très clairement que ses enfants ne sont pas sous ma responsabilité”.

Le royal a également affirmé que la presse britannique avait “une s — tonne de saleté sur ma famille, je sais qu’elle en a, et elle la balaye sous le tapis pour des histoires juteuses sur quelqu’un d’autre.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Harry a dit au Telegraph qu’il voulait vraiment que son frère et son père reviennent dans sa vie, mais les a appelés à s’excuser pour le traitement qu’ils avaient réservé à sa femme, Meghan Markle. “Vous savez ce que vous avez fait, et je sais maintenant pourquoi vous l’avez fait”, a-t-il déclaré lors de l’interview. “Et vous avez été pris au dépourvu, alors dites-le franchement et ensuite nous pourrons tous passer à autre chose.”