Le royal britannique est apparu lors d’un concert dans le but de collecter des fonds pour vacciner le monde, en se rendant au SoFi Stadium, d’une capacité de 100000 places, qui abrite les équipes de la NFL les Los Angeles Rams et Los Angeles Chargers et le lieu prévu pour le Super 2022. Bowl, pour mener la cause.

Rogan, très suivi, a courtisé la controverse le mois dernier lorsqu’il a semblé suggérer que les personnes jeunes et en bonne santé n’avaient pas besoin d’être vaccinées, et le duc n’était pas d’humeur à attiser les flammes lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires.

« Je pense que le problème est dans le monde d’aujourd’hui, avec la désinformation juste endémique, c’est que vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche quand il s’agit de cela, parce que les nouvelles n’existent plus uniquement dans les nouvelles, » a-t-il déclaré à Armchair Experts, expliquant comment Rogan avait admis que son niveau de connaissances était incomparable à Anthony Fauci, le conseiller médical en chef du président Joe Biden.

Attendez, le prince Harry a-t-il évoqué Joe Rogan? Les gars, c’est tellement inhabituel d’entendre des gens de cette famille avoir des conversations normales. Toute sa vie a consisté à éviter les sujets controversés. Pour lui d’en parler? Il mène une vie normale !! 😭 pic.twitter.com/Hf4Lr00tWm – Goldburn P. Maynard Jr. (@deathntaxesprof) 13 mai 2021

« Il y a des éclaboussures partout, donc les gens sont, comme, ‘écoutez Joe Rogan. »[If he’s saying] ‘tu as raison, ne m’écoute pas,’ – eh bien, ne dis pas ça. Reste juste en dehors de ça. Si vous avez une plate-forme, une plate-forme entraîne une responsabilité. «

Alors que certains auditeurs ont été impressionnés par les remarques du duc et y ont vu une preuve qu’il vit un plus « Ordinaire » la vie à la suite de l’abandon des fonctions royales et du déménagement aux États-Unis avec sa partenaire Meghan, la duchesse de Sussex, d’autres étaient moins convaincus.

« Tu plaisantes, » dit un critique. « Tout le monde a le droit d’avoir une opinion. Quelle souris ce garçon est. »

Dax Shepard laisse tomber des mots de 4 lettres au prince Harry à gauche et à droite sur son podcast Armchair Expert. Je ne m’attendais pas à entendre une conversation comprenant des préservatifs, Oprah, le Dr Fauci, Joe Rogan et anti vaxx misinfo dans le même épisode juteux. @scobie Je l’ai déjà appelé à propos de Harry dans l’émission Truman. pic.twitter.com/1TYuS0J3La – Shani Harris (@shanikharris) 13 mai 2021

La chanteuse pop Jennifer Lopez et la rock star Dave Grohl figuraient parmi les autres têtes d’affiche de l’événement.

« Cette pandémie ne prendra fin que si nous agissons collectivement, avec un engagement envers notre humanité commune », le duc a dit à la foule réceptive des travailleurs de première ligne.

« Le vaccin doit être distribué à tout le monde, partout. La mission qui nous attend est une mission à laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer. »