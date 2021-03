Le prince Harry dit à Oprah que «sa plus grande peur était que l’histoire se répète» en référence à la mort de Diana | Nouvelles des États-Unis

Le prince Harry a déclaré qu’il craignait que « l’histoire se répète » et que le processus de sortie de la vie royale a été « incroyablement difficile » pour lui et sa femme Meghan.

Le couple – également connu sous le nom de duc et de duchesse de Sussex – a parlé à Oprah Winfrey de la vie dans et hors de la famille royale.

L’interview de Winfrey, qui vit près de la nouvelle maison du couple à Montecito, en Californie, sera projetée au Royaume-Uni le 8 mars, un jour après sa diffusion aux États-Unis.

Dans l’un des deux clips promotionnels de 30 secondes publiés par CBS sur les réseaux sociaux, Harry déclare: « Je suis vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à vous parler avec ma femme à mes côtés. »

Alors qu’une photo de lui était enfant avec sa mère, la princesse Diana, il a poursuivi: « Parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que cela a dû être pour elle de traverser ce processus par elle-même il y a toutes ces années, parce que c’est été incroyablement difficile pour nous deux.

« Mais au moins nous nous sommes. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont été montrés assis à l’extérieur l’un à côté de l’autre, Harry dans un costume gris et Meghan – qui est enceinte de leur deuxième enfant – dans une robe noire.

Un deuxième clip contient Harry disant: « Ma plus grande préoccupation était que l’histoire se répète » mais le reste est dominé par Winfrey, avec des déclarations telles que: « Vous avez dit des choses assez choquantes ici » et « presque insurvable – on dirait qu’il y avait une rupture point? » sans aucune indication de ce à quoi elle fait référence.

La réponse de Meghan n’est entendue dans aucun des deux clips.

Harry et Meghan se sont mariés au château de Windsor en 2018 et leur fils Archie est né un an plus tard.

Mais le couple s’est éloigné de la vie royale à plein temps en mars 2020, mécontent de l’examen minutieux des médias, de l’intrusion, des restrictions de leurs rôles et des attitudes racistes manifestées par certains envers la duchesse.

Le mois dernier, c’était a confirmé qu’ils ne reprendraient pas leurs fonctions royales, ce qui signifie qu’Harry renoncera à ses titres militaires honorifiques.