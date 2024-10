Le prince Harry discutera de son avenir « solo » avec Meghan Markle

Le prince Harry se prépare apparemment à faire amende honorable avec Meghan Markle.

Le duc de Sussex, qui aurait été « séparé » de la duchesse à la suite de plusieurs engagements solos à travers le monde, devrait retourner en Californie cette semaine.

À son retour, Harry devrait discuter avec Meghan Markle de leur avenir.

« Harry doit revenir en Californie cette semaine, et un débriefing est attendu suite à son voyage », a déclaré une source à Express.

Ils ont noté : « Il y a beaucoup de choses à discuter, c’est pourquoi l’équipe a été convoquée pour une réunion vers la fin de la semaine.

« Le succès des efforts solo d’Harry a montré qu’une nouvelle stratégie pourrait être nécessaire. »

«Depuis des mois, des rumeurs courent selon lesquelles ils [Harry and Meghan] se séparent », a déclaré la source. « Le voyage solo d’Harry lui a donné le temps de réfléchir et il est maintenant temps de s’asseoir et de parler. »