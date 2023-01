Le prince Harry devrait être déchu de son titre royal après la série Netflix, selon près de la moitié du public britannique

Le prince Harry continue de perdre le soutien du public britannique après la sortie de ses docuseries Netflix “Harry & Meghan”.

Un récent sondage mené par YouGov au Royaume-Uni pour le compte du Times a révélé que près de la moitié des personnes interrogées pensaient que le duc de Sussex devrait être déchu de son titre royal.

Selon le sondage, 44% des personnes interrogées pensaient que le titre de Harry devait être supprimé tandis que 32% pensaient qu’il devait conserver son titre.

Les sondages ont également révélé que les répondants étaient plus sympathiques au prince William et à sa femme Kate Middleton qu’au prince Harry et à sa femme Meghan Markle après la chute des docuseries en deux parties plus tôt ce mois-ci.

Quarante-quatre pour cent des personnes interrogées ont déclaré aux sondeurs qu’elles avaient plus de sympathie pour le prince et la princesse de Galles, tandis que seulement 17% ont déclaré sympathiser davantage avec les Sussex.

Les opinions du public sur Harry et Meghan se sont également effondrées après la sortie des docuseries, 23% déclarant qu’ils pensaient maintenant plus mal au couple, tandis que seulement 7% ont déclaré que cela les avait fait mieux penser aux deux.

En janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils quittaient leurs rôles de membres actifs de la famille royale. Le couple a déménagé aux États-Unis et vit actuellement à Montecito, en Californie.

Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées pensaient que le couple avait quitté la famille royale de leur propre gré, tandis que seulement 11% ont déclaré qu’ils pensaient que les deux avaient été expulsés.

Dans une émission spéciale télévisée de 2021 animée par Oprah Winfrey, Harry et Meghan ont porté des accusations de racisme contre un membre anonyme de la famille royale, qui, selon eux, avait fait un commentaire sur la couleur de peau de leur fils Archie.

Cependant, 49% des personnes interrogées ont déclaré ne pas penser que la famille royale était une institution raciste tandis que 26% ont déclaré qu’elles pensaient qu’elle était raciste.

Le Sunday Times avait précédemment rapporté que le couple cherchait un “sommet royal” et des “excuses” de la part de la famille.

Selon le sondage, 53% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne pensaient pas que Harry et Meghan méritaient des excuses, tandis que seulement 19% pensaient que le couple en méritait une.

Après que Harry et Meghan aient quitté leurs fonctions de membres de la famille royale, le ministère de l’Intérieur, qui est le ministère britannique responsable de la police, de l’immigration et de la sécurité, a décidé qu’ils ne recevraient pas de sécurité policière personnelle lors de leur visite dans le pays. Harry a légalement contesté cette décision.

La majorité des répondants au sondage se sont rangés du côté du ministère de l’Intérieur, affirmant que les deux ne devraient pas bénéficier de la sécurité fournie par le gouvernement britannique. Trente-deux pour cent ont déclaré que le gouvernement britannique devrait leur fournir une protection policière.

Cependant, une majorité du public a déclaré que Harry et Meghan devraient être invités au couronnement du roi Charles III l’été prochain, avec 51% en faveur et 31% en désaccord.

“Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, l’auteur Tom Quinn a partagé ses réflexions sur le nouveau sondage, déclarant au Times qu’il était “seulement surpris que le documentaire n’ait pas fait plus de dégâts au duc et à la duchesse de Sussex .”

Il a ajouté : “J’ai trouvé ça pénible à regarder. Cela vous a fait réaliser que ce sont des âmes perdues. C’est extraordinaire qu’ils sentent que cela améliorera les choses pour eux.”

“Je ne suis pas du tout surpris que les gens aient plus de sympathie pour le prince et la princesse de Galles parce qu’ils font la chose classique d’être stoïques”, a déclaré Quinn. “Ils ne se plaignent pas d’Harry.”

“Je pense qu’il est peu probable que le roi retire son titre au duc de Sussex, car il semblerait que lui et le prince William fassent le genre de choses que font Harry et Meghan.”

“Leur modus operandi est d’être silencieux et calme et de ne pas se déchaîner.”