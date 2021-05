Le prince Harry dévoile tout dans le podcast Dax Shepherd

Le duc de Sussex a parlé de ses problèmes de drogue et d’alcool tout en parlant à Dax Shepard Expert en fauteuilpodcast sur la santé mentale. Le prince Harry, 36 ans, a partagé ses expériences de «se déchaîner» au début de la vingtaine tout en faisant la fête alors qu’il luttait pour faire partie de la famille royale. Au cours de l’entretien de 90 minutes, Harry a parlé de sa santé mentale, de ses responsabilités en tant que Royal et ses premières relations avec sa femme Meghan Markle.

Le prince charismatique a eu sa part de controverses avec la drogue, la fête, la boisson et le scandale, car une photo de lui nu a été divulguée aux médias britanniques lors de son voyage à Lag Vegas. Parlant de ce qui l’a amené sur le chemin, il a dit que c’était «l’éducation et tout ce qui s’est passé – le traumatisme, la douleur et la souffrance» et tout d’un coup, il s’est retrouvé à «prendre de la drogue et à faire la fête». «

À l’époque, il l’appelait «amusant», car dans les années 20, c’est ce que l’on est censé faire. En tant que Royal dont la vie est toujours surveillée, il a décrit sa vie comme «un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo « alors qu’il luttait pour garder sa relation privée alors qu’il grandissait sous les projecteurs.

Il a raconté un incident au cours de la phase initiale de sa relation lorsque Meghan est restée au palais de Kensington et comment ils se sont rencontrés dans un supermarché de Londres et ont « fait semblant de ne pas nous connaître et ont envoyé des textos à propos de l’épicerie de l’autre côté de l’allée », rapporte Courrier quotidien.

Cependant, il a admis que le comportement des paparazzi s’était amélioré depuis qu’il a déménagé en Californie et a déclaré qu’il pouvait en fait lever la tête, se sentir différent et se promener en se sentant libre. Le père de deux enfants a partagé qu’il emmène Archie, son fils, faire des balades à vélo qu’il n’aurait pas pu faire plus tôt.

S’exprimant sur la santé mentale, il a partagé que Meghan l’avait aidé à commencer une thérapie après l’avoir vu en colère. Il pense que s’exprimer est un signe de force plutôt qu’une faiblesse, soulignant que deux des plus grandes crises du monde sont: le changement climatique et la santé mentale.

