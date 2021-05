Le prince Harry devient producteur et collabore avec Oprah Winfrey pour la nouvelle série documentaire sur la santé mentale «  The Me You Can’t See  »

Le prince britannique Harry lance vendredi sa nouvelle carrière de producteur hollywoodien avec la diffusion d’une série documentaire avec Oprah Winfrey qui vise à éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale.

Harry et Winfrey parlent en détail de leurs propres histoires de traumatismes et d’anxiété dans « The Me You Can’t See », arrivant sur Apple TV + vendredi.

Parmi les autres participants figurent l’actrice Glenn Close, Lady Gaga, qui se souvient avoir été violée pendant ses premières années dans l’industrie de la musique, ainsi que la boxeuse Virginia Fuchs, des enfants réfugiés syriens et des personnes souffrant de problèmes allant de la schizophrénie et du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) à dépression et dépendance.

« Il n’aurait pas été juste de notre part de demander aux gens de se montrer, d’être vulnérables, de partager leur histoire si nous n’étions pas disposés à faire de même », a déclaré Harry dans une interview avec Reuters avant la série. lancement.

Le documentaire en cinq parties marque la première sortie de Harry en tant que producteur depuis que lui et sa femme Meghan ont quitté leurs fonctions en tant que membres de la famille royale britannique et ont déménagé en Californie l’année dernière. Ils ont depuis signé des accords de production avec Netflix et Spotify.

Harry a dit que raconter sa propre histoire « était une décision très facile parce que je fais cela pour servir d’autres personnes et pour pouvoir partager cette histoire, sachant l’impact positif que cela aura. Même si c’est juste pour une personne, ça vaut le coup . «

Harry, officiellement connu sous le nom de duc de Sussex, est vu dans la série subissant une forme de thérapie connue sous le nom d’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) pour traiter l’anxiété non résolue résultant de sa colère contre les médias et de la mort de sa mère, la princesse Diana. , quand il avait 12 ans.

Il explique en détail comment la mort de Diana en 1997 a influencé sa décision de quitter l’éclat de la vie dans la famille royale.

Harry a déclaré que son père, héritier du trône, le prince Charles, lui avait dit que l’attention des médias et le fait de faire partie de l’institution étaient quelque chose auquel il devait s’habituer.

«Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, bien au contraire. vous pouvez le faire pour vos enfants », dit-il dans le documentaire.

« Ne s’agit-il pas de briser le cycle? », Dit-il.

Winfrey, aujourd’hui l’une des femmes noires les plus influentes des États-Unis, a parlé d’une enfance qui l’a vue fouettée par sa grand-mère, endormie sur un porche extérieur par sa mère et violée par un cousin à l’âge de 9 ans.

Raconter son histoire était crucial pour sa capacité à la traiter, a-t-elle déclaré.

Winfrey a déclaré que le documentaire, qui comprend les contributions de 14 experts de la santé, était destiné à avoir une portée mondiale.

« Que vous vous voyiez à travers ces histoires, ou que vous compreniez mieux un membre de la famille ou un ami, ou quelle que soit votre expérience … cela vous aidera à comprendre une variété de troubles et à avoir plus d’empathie et de compréhension », a-t-elle déclaré à Reuters.