Le prince Harry désespéré par le roi Charles et le prince William

Les experts soupçonnent que le prince Harry commence à chercher de plus en plus désespérément une réconciliation avec le prince William et le roi Charles.

L’auteur et biographe royal Richard Eden a rendu publiques ces hypothèses et commentaires contre le prince Harry.

Ils ont tous été partagés lors de son interview sur le Daily Mail Palais Confidentiel podcast.

Il y a fait référence à la « fausse » tournée royale en Colombie et a admis : «[Harry] il n’a certainement pas l’air heureux, mon Dieu, si vous voyez des images de lui lors de sa visite en Colombie, il a généralement l’air de plus en plus misérable.

Aux yeux de M. Eden, il « devient de plus en plus clair qu’il aspire désespérément, sinon à reprendre ses fonctions royales, mais certainement à se réconcilier avec sa famille ».

« Nous l’avons vu récemment dans le fait qu’il va bientôt sortir l’édition de poche de ses mémoires, mais il ne produira aucun nouveau matériel, ce à quoi un éditeur s’attendrait normalement d’un livre à succès. »

« Il ne donnera pas non plus d’interviews pour en faire la promotion et il semble qu’il soit certainement désireux de ne pas contrarier davantage sa famille », a également émis l’hypothèse de M. Eden avant de signer.

Des commentaires similaires sur le Duc et ses facultés intellectuelles « incompétentes » ont été soulignés par Sir Ian McKellan.

Selon le Enregistrement quotidien « Imaginez que vous soyez né dans la famille royale. J’ai été un peu dans la vie publique, mais ces gens sont en prison. Ils ne peuvent rien faire de normal. Pouvez-vous imaginer devoir être gentil avec tous ceux à qui vous parlez ? » a-t-il déclaré en faisant référence au duc.

Quant à Harry, il n’est probablement pas assez intelligent ou n’a pas les bons amis pour vraiment s’aider lui-même, a déclaré M. McKellan. « Remarquez qu’il a pu choisir parmi toutes les jolies femmes du monde. J’espère qu’il a trouvé la bonne. »