Le prince Harry « déploie ses ailes » pour ignorer la « domination » de Meghan ?

Meghan Markle a été laissée seule par le prince Harry après l’avoir constamment poussé à bout.

La duchesse de Sussex, qui a fait une apparition en solo cette semaine lors du gala de l’hôpital pour enfants de Los Angeles alors qu’Harry partait pour ses œuvres caritatives au Lesotho, en a dit long.

L’expert royal Phil Dampier déclare : « Au cours des dernières semaines, nous nous sommes habitués à voir Harry voler en solo, pour ainsi dire.

« Il a été à New York. Il a été en Afrique. Il a été ici à Londres, et il est assez évident qu’il a décidé de déployer ses ailes, de se diversifier et de faire les choses par lui-même.

« Je pense qu’il sentait qu’il devenait un peu une pièce de rechange avec Meghan lors de certains des voyages où il l’accompagnait, certainement en Colombie et au Nigeria.

Il a ajouté: « Je pense qu’elle est apparue comme le partenaire dominant, et peut-être qu’il se sentait un peu comme une sorte de pièce de rechange, ou une sorte d’accessoire boulonné, si vous préférez, et je pense que cela le dérange probablement un peu. .

« Il a donc évidemment décidé de faire les choses différemment », a noté l’expert.