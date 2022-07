Le prince Harry défie le monde divisé de reconquérir les démocraties

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le prince Harry de Grande-Bretagne a mis au défi les gens du monde entier lundi d’adopter l’esprit d’espoir de Nelson Mandela dans le monde divisé d’aujourd’hui pour récupérer les démocraties et laisser un avenir meilleur aux enfants, citant avec émotion l’inspiration du leader anti-apartheid sur sa propre vie et ses souvenirs de sa défunte mère, la princesse Diana.

Dans un discours liminaire et souvent personnel lors de la célébration annuelle de la Journée internationale Nelson Mandela par l’Assemblée générale des Nations Unies lundi, le duc de Sussex, âgé de 37 ans, a déclaré qu’une photo sur son mur de sa mère rencontrant Mandela au Cap en mars 1997, à peine cinq mois avant sa mort, est « chaque jour dans mon cœur ».

Il a parlé de sa première visite en Afrique à l’âge de 13 ans et de la façon dont le continent lui a non seulement donné de l’espoir, mais est devenu “ma bouée de sauvetage, un endroit où j’ai trouvé la paix et la guérison à maintes reprises”.

“C’est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j’ai cherché du réconfort après sa mort, et où je savais que j’avais trouvé mon âme sœur en ma femme”, a déclaré Harry alors que sa femme, Meghan, était assise devant le vaste général. Salle d’assemblée, remplie de diplomates de plusieurs des 193 pays membres de l’ONU.

En tant que père de deux jeunes enfants – Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 – le prince a exprimé son inquiétude quant à la planète dont ils hériteront, ainsi que des millions d’autres.

Le monde est à « un moment charnière », a-t-il déclaré, confronté à des crises convergentes, notamment la pandémie de COVID-19, le changement climatique, un petit nombre de personnes « militarisant le mensonge et la désinformation aux dépens du plus grand nombre », la guerre « horrible » en L’Ukraine et « le recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis. » C’était une référence apparente à la récente décision de la Cour suprême des États-Unis renversant le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement.

“Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté – la cause de la vie de Mandela”, a déclaré le prince.

Harry a déclaré que les gens avaient le choix : devenir apathiques, en colère et désespérés ou faire ce que Mandela a fait tous les jours pendant ses 27 ans de prison et le reste de sa vie, y compris en tant que premier président noir d’Afrique du Sud, qui était de « trouver un sens et un but dans le lutter.”

Il a déclaré que les parents qu’il a rencontrés dans le monde entier sont aussi déterminés que Mandela l’était “à donner à leurs enfants une meilleure chance d’avoir un avenir meilleur… parce qu’ils savent que le prix de l’inaction sera payé par la prochaine génération”.

L’Assemblée générale a établi le 18 juillet – l’anniversaire de Mandela – comme une journée internationale pour l’honorer non seulement en célébrant sa vie et ses contributions, mais en poursuivant la tradition de participer à une activité de service communautaire.

Harry a mis au défi les gens du monde entier de s’engager à célébrer la journée Mandela non seulement une fois par an mais tous les jours en accomplissant des actes de service pour améliorer le monde.

“Nous avons l’obligation de donner autant – sinon plus – que nous ne prenons”, a-t-il déclaré. “Recherchons ce que nous avons en commun, donnons à tous les moyens de revendiquer nos démocraties et exploitons la lumière de la mémoire de Mandela pour éclairer la voie à suivre.”