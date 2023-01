Le prince Harry défend ses mémoires révélatrices dans une interview furieuse d’ITV

Le prince Harry a lancé une bordée sur le roi, la reine consort, son frère et d’autres membres de la famille royale dans une interview furieuse d’ITV dans laquelle il a défendu ses mémoires révélateurs, affirmant que garder le silence “ne permet qu’à l’agresseur d’abuser”.

Dans des extraits de son livre, Spare, lus à haute voix lors d’une interview avec Tom Bradby d’ITV dimanche soir, Harry a écrit que ses intérêts avaient été “sacrifiés” à “l’autel des relations publiques” de Camilla.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était «assez systématiquement cinglant» à propos de sa belle-mère et de la presse, Harry a répondu: «Cinglant? Il n’y a aucune partie des choses que j’ai dites qui sont cinglantes envers un membre de ma famille, surtout pas ma belle-mère. Il y a des choses qui se sont produites qui ont été incroyablement blessantes, certaines dans le passé, d’autres en cours.

Il a accusé la famille royale d'”une réaction vraiment horrible” le jour de la mort de la reine, affirmant que la famille était sur le “pied arrière” et qu’il avait été témoin de “fuites et plantations”. Ses paroles sont venues après qu’il a été rapporté qu’il avait affirmé dans ses mémoires que Meghan n’était “pas la bienvenue” à Balmoral.

Dans la première de plusieurs interviews diffusées avant le jour de la publication du livre, on a demandé à Harry si ses intérêts avaient été sacrifiés pour ceux de son père, lorsqu’il s’agissait de la presse.

Expliquant la relation de la famille royale avec la presse, Harry a déclaré: “J’aime mon père, j’aime mon frère, j’aime ma famille.” Il n’avait aucune intention de leur faire du mal ou de leur faire du mal, a-t-il dit. Mais concernant la presse tabloïd, il a déclaré que “certains membres ont décidé de coucher avec le diable” pour réhabiliter leurs propres images.

C’était leur choix, a-t-il dit, ajoutant: “Mais le moment où la réhabilitation se fait au détriment des autres, moi, d’autres membres de ma famille, c’est là que je trace la ligne.”

Il a parlé de la famille royale en compétition pour les feux de la rampe. William et Kate, a-t-il dit, en avaient souffert “de la part de mon père et de ma belle-mère, ou de leur bureau”. Il pensait, en tant que “réservé” à l’héritier, que tout irait bien pour lui et Meghan.

« Comme j’avais tort. La même chose que William et Kate avaient vécue de Pa et Camilla nous est arrivée, et est également arrivée du bureau de William et Kate », a-t-il déclaré.

Un extrait de son livre audio a été diffusé dans lequel Harry a déclaré que lui et William avaient dit à Charles: «Nous approuvons Camilla. S’il te plaît, ne l’épouse pas, sois juste ensemble, papa.

Harry continue : « Il n’a pas répondu. Mais elle a répondu. Tout de suite. Peu de temps après nos sommets privés avec elle, elle a commencé à jouer le long jeu. Une campagne visant le mariage, et éventuellement la couronne, avec la bénédiction de Papa, nous avons supposé.

« Des histoires ont commencé à apparaître partout dans tous les journaux sur ses conversations privées avec Willy. Des histoires qui contenaient des détails précis, dont aucun ne provenait de Willy, bien sûr. Ils ne pouvaient avoir été divulgués que par la seule autre personne présente.

Des extraits ont également révélé que, alors que la relation entre Harry et William se détériorait, ils avaient rencontré Charles pour discuter de la situation après les funérailles du duc d’Édimbourg. Lors de leur échange, William a juré “sur la vie de maman” qu’il voulait juste que Harry soit heureux.

“Pendant près de 25 ans, nous avions réservé ce vœu déchirant pour les moments où l’un de nous avait besoin d’être entendu pour être cru rapidement”, a écrit Harry. Mais, a-t-il dit à Bradby: “Cela m’a arrêté net, comme c’était censé le faire. Pas parce qu’il l’avait utilisé. Mais parce que ça n’a pas marché. Je ne le croyais tout simplement pas.

Harry a dit qu’il voulait la réconciliation, mais avec “responsabilité”.

Invité à justifier l’écriture du livre et à divulguer des conversations privées avec sa famille, Harry a déclaré: «Le niveau de plantation et de fuites d’autres membres de la famille signifie que, dans mon esprit, ils ont écrit d’innombrables livres, certainement des millions de mots ont été déterminé à essayer de jeter ma femme et moi-même au point où j’ai dû quitter mon pays.